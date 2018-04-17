На опасно близком расстоянии от Земли внезапно пронесся астероид с футбольное поле

Астероид, получивший название 2018 GE3, прошел мимо Земли в воскресенье утром и, по оценкам, был примерно 47 - 110 метров в диаметре. Движение его было невероятно быстрым - около 106496,73 км/час.Самая тревожным в этом событии является то, что астероид не был замечен, пока не оказался очень близко к Земле, предоставляя ученым мало времени для подготовки или оценки того, какой может быть ущерб, если астероид войдет в атмосферу.Несмотря на международные усилия по отслеживанию и идентификации околоземных объектов - глобальной системы защиты астероидов NASA, очень реальный план космического агентства по взрыву ядерным оружием астероидов и метеороидов, угрожающих Земле - астероид 2018 GE3 проскользнул через сеть. В следующий раз может не повезти.