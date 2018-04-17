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На опасно близком расстоянии от Земли внезапно пронесся астероид с футбольное поле

Вчера 15 апреля астероид в три-шесть раз больше Челябинского метеорита, возник словно из ниоткуда и прошел мимо Земли на расстоянии около 193 тысячи километров, примерно половина расстояния до Луны, и у ученых было всего несколько часов на предупреждение, прежде чем он так же внезапно скрылся.

На опасно близком расстоянии от Земли внезапно пронесся астероид с футбольное поле


Астероид, получивший название 2018 GE3, прошел мимо Земли в воскресенье утром и, по оценкам, был примерно 47 - 110 метров в диаметре. Движение его было невероятно быстрым - около 106496,73 км/час.

На опасно близком расстоянии от Земли внезапно пронесся астероид с футбольное поле


Самая тревожным в этом событии является то, что астероид не был замечен, пока не оказался очень близко к Земле, предоставляя ученым мало времени для подготовки или оценки того, какой может быть ущерб, если астероид войдет в атмосферу.

Несмотря на международные усилия по отслеживанию и идентификации околоземных объектов - глобальной системы защиты астероидов NASA, очень реальный план космического агентства по взрыву ядерным оружием астероидов и метеороидов, угрожающих Земле - астероид 2018 GE3 проскользнул через сеть. В следующий раз может не повезти.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:30
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