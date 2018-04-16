Дарья Пынзарь в красном наряде рассказала о весеннем счастье

«Или может ничего не изменилось... хотя это нереально, весной все наши гормоны шалят и меняется световая продолжительность дня)», - размышляет Пынзарь.

Несколько часов назад она опубликовала снимок, на котором позировала в красном брючном костюме, держа при этом в руках огромный красный воздушный шар в форме сердца.В описании девушка решила поговорить с подписчиками о весеннем настроении. По мнению Даши, весна – это очень коварное время года, поскольку именно в ее сезон кто-то особенно счастлив, как она, а кто-то, наоборот, впадает в депрессию.Также она поинтересовалась, какое настроение у ее фанатов, которые, к слову, практически единогласно ответили, что положительное.Стоит отметить, что многие поклонники отметили, что красный цвет очень идет Даше, посоветовав делать акцент в своих нарядах именно на нем.