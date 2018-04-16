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Дарья Пынзарь в красном наряде рассказала о весеннем счастье

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь, которая несколько дней назад вернулась из продолжительного отпуска в Турции решила раскрасить свой Instagram яркими фотографиями.

Несколько часов назад она опубликовала снимок, на котором позировала в красном брючном костюме, держа при этом в руках огромный красный воздушный шар в форме сердца.

Дарья Пынзарь в красном наряде рассказала о весеннем счастье

В описании девушка решила поговорить с подписчиками о весеннем настроении. По мнению Даши, весна – это очень коварное время года, поскольку именно в ее сезон кто-то особенно счастлив, как она, а кто-то, наоборот, впадает в депрессию.

«Или может ничего не изменилось... хотя это нереально, весной все наши гормоны шалят и меняется световая продолжительность дня)», - размышляет Пынзарь.

Также она поинтересовалась, какое настроение у ее фанатов, которые, к слову, практически единогласно ответили, что положительное.

Стоит отметить, что многие поклонники отметили, что красный цвет очень идет Даше, посоветовав делать акцент в своих нарядах именно на нем.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 21:22
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