Роман Капаклы считает, что Майя Донцова не достойна Леши Купина

Несмотря на принесенные букеты любимым, вручить их не получилось, так как на них налетела разъяренная Ирина Михайловна и отлупила цветами молодых людей по головам.Напомним, что Купин и Капаклы, в компании Саймона Марданшина и Арая Чобаняна провели отпуск в Египте, а по возвращении решили принести извинения своим вторым половинкам.Однако хабалистое поведение Майи и ее мамы отвратило Алексея Купина от девушки, тогда как Роман Капаклы постарался избежать конфликта с Мариной Африкантовой, которая тоже не настаивала на ссоре.Роман объясняет, что Алексей тоже старается не раздувать проблему, тогда как Майя специально его задевает и выставляет своего парня в неприглядном свете. Также Капаклы недоволен поведением Ирины Михайловны.В итоге ухажер Африкантовой заявил, что Купин не будет терпеть такое поведение по отношению к нему, а сама Майя вряд ли найдет такого же достойного парня как Алексей, да и недостойна она его.