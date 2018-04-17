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Роман Капаклы считает, что Майя Донцова не достойна Леши Купина

Планы участников реалити-шоу «Дом-2» Алексея Купина и Романа Капаклы были нарушены после их возвращения из отпуска.

Несмотря на принесенные букеты любимым, вручить их не получилось, так как на них налетела разъяренная Ирина Михайловна и отлупила цветами молодых людей по головам.

Роман Капаклы считает, что Майя Донцова не достойна Леши Купина

Напомним, что Купин и Капаклы, в компании Саймона Марданшина и Арая Чобаняна провели отпуск в Египте, а по возвращении решили принести извинения своим вторым половинкам.

Однако хабалистое поведение Майи и ее мамы отвратило Алексея Купина от девушки, тогда как Роман Капаклы постарался избежать конфликта с Мариной Африкантовой, которая тоже не настаивала на ссоре.

Роман Капаклы считает, что Майя Донцова не достойна Леши Купина

Роман объясняет, что Алексей тоже старается не раздувать проблему, тогда как Майя специально его задевает и выставляет своего парня в неприглядном свете. Также Капаклы недоволен поведением Ирины Михайловны.

Роман Капаклы считает, что Майя Донцова не достойна Леши Купина

В итоге ухажер Африкантовой заявил, что Купин не будет терпеть такое поведение по отношению к нему, а сама Майя вряд ли найдет такого же достойного парня как Алексей, да и недостойна она его.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30
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