Ксения Собчак решила, что сын Платон будет авиатором

«Красивый летчик будет», «Не всегда согласна с мнением и высказываниями Ксении Собчак, но малыш милый!», «Отличный выбор! Лучшей просто нет...)))», «Хорошего ему полёта в жизни», «Первым делом самолеты, всё правильно», - пишут фанаты Ксении.

На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала снимок, на котором двухлетний малыш играется с макетом самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, при этом рядом с ним лежит масса других игрушек, однако мальчик выбрал именно самолет.Стоит отметить, что после скандального высказывания Ксении о чужих маленьких детях, мало кто действительно по достоинству оценивает редкие кадры маленького Платона, так как большинство обиженных мам, пытаются отомстить Собчак, нелестно высказываясь о ее ребенке.Тем не менее, хороших комментариев под снимком тоже достаточное количество, многие из подписчиков сочли, что летчик – это замечательная и главное высокооплачиваемая профессия, а потому выбор малыша назвали вполне логичным и даже правильным.