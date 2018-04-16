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Ксения Собчак решила, что сын Платон будет авиатором

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» и успешный журналист Ксения Собчак, которая в этом году выдвигала свою кандидатуру на пост президента России, рассказала своим подписчикам, что ее сын Платон определился с будущей профессией.

На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала снимок, на котором двухлетний малыш играется с макетом самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, при этом рядом с ним лежит масса других игрушек, однако мальчик выбрал именно самолет.

Ксения Собчак решила, что сын Платон будет авиатором

Стоит отметить, что после скандального высказывания Ксении о чужих маленьких детях, мало кто действительно по достоинству оценивает редкие кадры маленького Платона, так как большинство обиженных мам, пытаются отомстить Собчак, нелестно высказываясь о ее ребенке.

Тем не менее, хороших комментариев под снимком тоже достаточное количество, многие из подписчиков сочли, что летчик – это замечательная и главное высокооплачиваемая профессия, а потому выбор малыша назвали вполне логичным и даже правильным.

Ксения Собчак решила, что сын Платон будет авиатором

«Красивый летчик будет», «Не всегда согласна с мнением и высказываниями Ксении Собчак, но малыш милый!», «Отличный выбор! Лучшей просто нет...)))», «Хорошего ему полёта в жизни», «Первым делом самолеты, всё правильно», - пишут фанаты Ксении.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 21:08
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