Робот-стилист поможет выбрать рубашку мужчине всего за 100 долларов

Данная возможность предоставляется средствами специальной программы - Smart Size. Разработка позволяет каждому клиенту самостоятельно определить модель нужной рубашки, прослушивая советы, которые озвучивают роботы-консультанты. Предварительный опрос клиента включает 11 вопросов, на основании которых выясняются его вкусы и предпочтения в стиле одежды. Особое внимание уделяется и таким моментам, как привычка заправлять мужчиной свою рубашку в брюки. Обрабатывая полученные сведения, программой так же учитываются данные из ранее сделанных заказов.Насколько большой объем информации собирает база данных программы сложно представить, достаточно учесть, что за неделю компания продает более чем 5 тыс. рубашек. Машина выдает результаты после полного анализа всех ответов заказчика, которым предварительно описываются предпочтения в тканях и моделях рубашек, а также цвете, стиле, размере и некоторым другим параметрам. Результаты вполне устраивают клиентов. Из всех опрошенных, только у трети появляется желание провести предварительную примерку, и только 3% составляют случаи возврата вещей.