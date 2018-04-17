Робот-стилист поможет выбрать рубашку мужчине всего за 100 долларов
Основанная инженером-электриком Сефом Скерритом компания «Proper Cloth», предлагает любому мужчине методы индивидуального подбора подходящей рубашки. Как указывает официальный сайт компании, за данную услугу необходимо заплатить 100 долл. США.
Данная возможность предоставляется средствами специальной программы - Smart Size. Разработка позволяет каждому клиенту самостоятельно определить модель нужной рубашки, прослушивая советы, которые озвучивают роботы-консультанты. Предварительный опрос клиента включает 11 вопросов, на основании которых выясняются его вкусы и предпочтения в стиле одежды. Особое внимание уделяется и таким моментам, как привычка заправлять мужчиной свою рубашку в брюки. Обрабатывая полученные сведения, программой так же учитываются данные из ранее сделанных заказов.
Насколько большой объем информации собирает база данных программы сложно представить, достаточно учесть, что за неделю компания продает более чем 5 тыс. рубашек. Машина выдает результаты после полного анализа всех ответов заказчика, которым предварительно описываются предпочтения в тканях и моделях рубашек, а также цвете, стиле, размере и некоторым другим параметрам. Результаты вполне устраивают клиентов. Из всех опрошенных, только у трети появляется желание провести предварительную примерку, и только 3% составляют случаи возврата вещей.
Данная возможность предоставляется средствами специальной программы - Smart Size. Разработка позволяет каждому клиенту самостоятельно определить модель нужной рубашки, прослушивая советы, которые озвучивают роботы-консультанты. Предварительный опрос клиента включает 11 вопросов, на основании которых выясняются его вкусы и предпочтения в стиле одежды. Особое внимание уделяется и таким моментам, как привычка заправлять мужчиной свою рубашку в брюки. Обрабатывая полученные сведения, программой так же учитываются данные из ранее сделанных заказов.
Насколько большой объем информации собирает база данных программы сложно представить, достаточно учесть, что за неделю компания продает более чем 5 тыс. рубашек. Машина выдает результаты после полного анализа всех ответов заказчика, которым предварительно описываются предпочтения в тканях и моделях рубашек, а также цвете, стиле, размере и некоторым другим параметрам. Результаты вполне устраивают клиентов. Из всех опрошенных, только у трети появляется желание провести предварительную примерку, и только 3% составляют случаи возврата вещей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30