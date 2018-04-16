Ученый приблизился к разгадке природы темной материи во Вселенной

По словам Эсры Бюльбюль, астрофизика из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики и соавтора исследования Каппелути, около 95% массы во Вселенной состоит из материала, который неизвестен и невидим для ученых, то есть темной материи.Исследование Каппелути рассматривает интересный источник света, захваченный четырьмя различными телескопами, каждый из которых указывает в другом направлении в небо. Источник света незнакомый и неузнаваемый ученым и вызвавший настоящий переполох в мире астрофизики. Бюльбюль также обнаружил эмиссионную линию при изучении скоплений галактик в 2014 году.«Мы используем специальные телескопы, чтобы поймать рентгеновский свет в небе, и, глядя на эти рентгеновские лучи, телескопы заметили неожиданную особенность и захватили спектр света, который не создается ни одной известной атомной эмиссией. Эта эмиссионная линия теперь называется 3,5-килоэлектродным вольт (keV). Одна интерпретация этой эмиссионной линии заключается в том, что она возникает при распаде темной материи».- сказал Каппелути.Четыре телескопа, которые захватили выброс 3,5 кэВ, были телескопом NASA NuSTAR, телескопом XMM-Newton Европейского космического агентства (ESA), телескопом Чандра и телескопом Сузаку из Японии.«Эта эмиссионная линия на 3,5 кэВ не установлена, мы действительно не знаем, что это такое. Но одна из теорий состоит в том, что это может быть стерильное нейтрино, которое также известно как разлагающаяся темная материя. Что действительно интересно в исследовании доктора Каппелути, так это то, что он нашел эту линию 3,5 кэВ в нашей собственной галактике». - сказал Бюльбюль.«Мы знаем, что Млечный Путь окружен темной материей. Если это подтвердится, мы наконец поймем, что такое темная материя и это станет одним из основных открытий в физике», - сказал Каппелути.