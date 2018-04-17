Появились подробные технические характеристики смартфона BLUBOO S3

Девайс получил матриц с диагональю 6 дюймов, разрешение которой FHD+. Ее разрабатывали специалисты из SHARP. Отмечается, что 91% передней панели BLUBOO S3 занято именно дисплеем. Дактилоскопический датчик установлен на задней панели.Аппаратная архитектура работает на основе процессора MTK6750T с восемью ядрами, а объем ОЗУ и ПЗУ составляет 4 и 64 Гб соответственно.Расширить последний параметр можно с помощью карты до 256 Гб. Также стоит выделить ускоритель графики ARM Mali-T860. Тыльная камера предлагает два сенсора на 21 и 5 Мп, а фронтальная один на 13 Мп.Емкость аккумулятора составит 8500 мАч, при этом он поддерживает быструю зарядку стандарта 12В/2А. Из дополнительного оснащения можно указать разъем USB Type-C, модемы связи NFC, 4G, WIFI 802.11a/n/b/g/ac и Bluetooth.