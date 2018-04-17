АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Появились подробные технические характеристики смартфона BLUBOO S3

18 апреля на рынок выходит смартфон BLUBOO S3 . Таким образом, у пользователей есть возможность ознакомиться с подробными техническими параметрами этого устройства.

Появились подробные технические характеристики смартфона BLUBOO S3


Девайс получил матриц с диагональю 6 дюймов, разрешение которой FHD+. Ее разрабатывали специалисты из SHARP. Отмечается, что 91% передней панели BLUBOO S3 занято именно дисплеем. Дактилоскопический датчик установлен на задней панели.

Аппаратная архитектура работает на основе процессора MTK6750T с восемью ядрами, а объем ОЗУ и ПЗУ составляет 4 и 64 Гб соответственно.
Расширить последний параметр можно с помощью карты до 256 Гб. Также стоит выделить ускоритель графики ARM Mali-T860. Тыльная камера предлагает два сенсора на 21 и 5 Мп, а фронтальная один на 13 Мп.

Емкость аккумулятора составит 8500 мАч, при этом он поддерживает быструю зарядку стандарта 12В/2А. Из дополнительного оснащения можно указать разъем USB Type-C, модемы связи NFC, 4G, WIFI 802.11a/n/b/g/ac и Bluetooth.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На ТВ-экраны возвращается шоу «Окна» с Дмитрием
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti
Ольга Бузова в образе чеховской героини готова
Volkswagen приступил к испытанию нового Golf
Празднуя 50-летие Валерия совершенно не
Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello
Ученые для лечения бессонницы предлагают
Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит
Премия «Самые стильные» от Hello!: Собчак ушла с
Ученые: Инопланетяне найдут Землю по специальным
Новости «Дома-2»: Саймон Марданшин появился на
Криштиану Роналду всё ещё мечтает об отношениях с
Депутаты планируют ограничить регистрацию в
Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются
Ксения Бородина показала, как ее дочери поедают
Робот-стилист поможет выбрать рубашку мужчине
Папирус Древнего Египта хранит обвинения в
Фанаты Ольги Бузовой атаковали гневными
Алиса Вокс продает обед в своем обществе
Появились подробные технические характеристики
Ольга Бузова исключила участие Степана Меньщикова
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на школьный
На опасно близком расстоянии от Земли внезапно
Ольга Бузова не исключает у себя пластической
Ученые из Челябинска внедрили в футболки
Певица Анна Седокова одобрила фильм Данилы
В Сети появились снимки Audi R8 V10 Plus с
Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой
Роман Капаклы считает, что Майя Донцова не
Sony Mobile Communications представила смартфон
Просмотреть все новости