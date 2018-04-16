Муж Ксении Бородиной показал ритуал кривляния Теоны перед зеркалом
Супруг известной ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной любит побаловать своих подписчиков роликами, главной героиней которых является его двухлетняя дочь Теона.
На этот раз Курбан Омаров решил показать «стандартный ритуал перед зеркалом». На опубликованном видео, малышка позирует перед зеркалом в сиреневом костюме, периодически корча самой себе смешные рожицы.
В подписи под постом мужчина объяснил, что каждый раз надевая что-то новое Тея бежит кривляться.
Стоит отметить, что поклонники голубоглазки в очередной раз умилились поведением девочки, а также ее поразительной артистичностью. Некоторые заявили, что своими кривляниями перед зеркалом Теона очень напоминает свою маму, которая тоже любит «покрутиться», только на камеру.
На этот раз Курбан Омаров решил показать «стандартный ритуал перед зеркалом». На опубликованном видео, малышка позирует перед зеркалом в сиреневом костюме, периодически корча самой себе смешные рожицы.
В подписи под постом мужчина объяснил, что каждый раз надевая что-то новое Тея бежит кривляться.
Стоит отметить, что поклонники голубоглазки в очередной раз умилились поведением девочки, а также ее поразительной артистичностью. Некоторые заявили, что своими кривляниями перед зеркалом Теона очень напоминает свою маму, которая тоже любит «покрутиться», только на камеру.
«Лучший ребёнок , что я видела», «Точно мама», «Выбражулька маленькая», «Тея - такая прелесть», «По-моему у всех девчонок это заложено с детства», «Вся в маму)», - пишут они в комментариях.