Муж Ксении Бородиной показал ритуал кривляния Теоны перед зеркалом

«Лучший ребёнок , что я видела», «Точно мама», «Выбражулька маленькая», «Тея - такая прелесть», «По-моему у всех девчонок это заложено с детства», «Вся в маму)», - пишут они в комментариях.

На этот раз Курбан Омаров решил показать «стандартный ритуал перед зеркалом». На опубликованном видео, малышка позирует перед зеркалом в сиреневом костюме, периодически корча самой себе смешные рожицы.В подписи под постом мужчина объяснил, что каждый раз надевая что-то новое Тея бежит кривляться.Стоит отметить, что поклонники голубоглазки в очередной раз умилились поведением девочки, а также ее поразительной артистичностью. Некоторые заявили, что своими кривляниями перед зеркалом Теона очень напоминает свою маму, которая тоже любит «покрутиться», только на камеру.