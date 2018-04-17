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В Сети появились снимки Audi R8 V10 Plus с роскошным дизайном и правильными формами

Издание Motor1 опубликовало снимки автомобиля Audi R8 V10 Plus, который должен похвастаться стильным и комфортабельным дизайном, а также большим количеством возможностей. Отмечается, что машина получила окрас типа Ara Blue, а в опциональной базе R8 V10 Plus имеется множество функций из каталога Performance Parts, которые ранее применялись в платформе в TT RS и R8.

В Сети появились снимки Audi R8 V10 Plus с роскошным дизайном и правильными формами


Сразу же в глаза бросается специальная аэродинамическая конфигурация кузова для улучшения обтекаемости. Также Audi R8 V10 Plus можно дополнять двух- или трехходовой подвеской. Благодаря применению 20-дюймовых колес вес авто удалось снизить на 8 кг. Таким образом, для этой модели следует использовать шины 245/30 R20 и 305/30 R20.

В салоне выделяется рулевое колесо, которое оформлено материалом Алькантара. Помимо этого отмечается, что если обустроить Audi R8 V10 Plus полным набором дополнений, на скорости в 330 км/час прижимная сила составит 250 килограммов.
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Авто
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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