В Сети появились снимки Audi R8 V10 Plus с роскошным дизайном и правильными формами

Сразу же в глаза бросается специальная аэродинамическая конфигурация кузова для улучшения обтекаемости. Также Audi R8 V10 Plus можно дополнять двух- или трехходовой подвеской. Благодаря применению 20-дюймовых колес вес авто удалось снизить на 8 кг. Таким образом, для этой модели следует использовать шины 245/30 R20 и 305/30 R20.В салоне выделяется рулевое колесо, которое оформлено материалом Алькантара. Помимо этого отмечается, что если обустроить Audi R8 V10 Plus полным набором дополнений, на скорости в 330 км/час прижимная сила составит 250 килограммов.