Алексей Кудряшов планирует найти скромную и сдержанную девушку

Участники скандального реалити-шоу «Дом-2» поставили точку в своем краткосрочном романе, который оказался ошибкой для обеих сторон. По всей видимости, шансов на воссоединение молодых людей больше нет, ведь они полностью исчерпали темы, подойдя к самой вызывающей о детях.Недавно появилась информация, что Алексей отныне не хочет такую избранницу как Анастасия Балинская. Молодой парень признался, что является неповторимой и яркой личностью, а значит, рядом с ним девчонки должны блекнуть, а не он сам, как в паре с Балинской.В будущем участник телестройки намерен найти более скромную и сдержанную избранницу, которая не будет притеснять его своим авторитетом и займет вторую позицию. Стоит заметить, что по натуре Лёша очень эгоистичен, а потому ему нужна спутница, которая целиком и полностью станет исполнять его волю.