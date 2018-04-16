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Алексей Кудряшов планирует найти скромную и сдержанную девушку

Не так давно произошло долгожданное расставание Леши Кудряшова и Насти Балинской.

Алексей Кудряшов планирует найти скромную и сдержанную девушку

Участники скандального реалити-шоу «Дом-2» поставили точку в своем краткосрочном романе, который оказался ошибкой для обеих сторон. По всей видимости, шансов на воссоединение молодых людей больше нет, ведь они полностью исчерпали темы, подойдя к самой вызывающей о детях.

Недавно появилась информация, что Алексей отныне не хочет такую избранницу как Анастасия Балинская. Молодой парень признался, что является неповторимой и яркой личностью, а значит, рядом с ним девчонки должны блекнуть, а не он сам, как в паре с Балинской.

В будущем участник телестройки намерен найти более скромную и сдержанную избранницу, которая не будет притеснять его своим авторитетом и займет вторую позицию. Стоит заметить, что по натуре Лёша очень эгоистичен, а потому ему нужна спутница, которая целиком и полностью станет исполнять его волю.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:39
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