Лиза Триандафилиди специально избегает встреч с Лешей Чайчицем

«Все-таки мы с ним слишком разные и у нас разные пути. Конечно это больно, засыпать и просыпаться без любимого человека, и я знаю, что Леша тоже переживает», - написала девушка в своем микроблоге.

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