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Лиза Триандафилиди специально избегает встреч с Лешей Чайчицем

Не так давно после очередной ссоры экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди приняли решение расстаться.

Лиза Триандафилиди специально избегает встреч с Лешей Чайчицем

Как сообщила сама девушка, в их отношениях не было никакой грязи, или же серьезных проблем, однако они решили прекратить встречаться.
Все вышло совершенно так, как говорили ведущие реалити-шоу «Дом-2». Ребята совершенно по разному смотрят на жизнь и имеют разное воспитание. Они несомненно любят друг друга, однако вместе им тяжело из упертых характеров обоих.

Елизавета призналась, что после расставания не виделась с Алексеем специально, так как знает, что после встречи они вероятнее всего сойдутся снова, и это приведет к очередной ссоре, так как проблемы никуда не ушли.

«Все-таки мы с ним слишком разные и у нас разные пути. Конечно это больно, засыпать и просыпаться без любимого человека, и я знаю, что Леша тоже переживает», - написала девушка в своем микроблоге.

Недавно стало известно, что Чайчиц в скором времени улетает на Бали, и в связи с этим девушка посчитала, что это будет полезно для них обоих.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:31
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