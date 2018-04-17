Sony Mobile Communications представила смартфон Xperia XZ2 Premium

Смартфон получил 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 4К. Одним из главных преимуществ устройства является двойная камера с тыльной стороны. Модуль предлагает сенсоры на 12 и 19 Мп, которые позволят делать снимки даже в условиях плохого освещения. Спереди расположился фронтальный датчик с показателем 13 Мп. Основную камеру дополняет сканер отпечатков пальцев, а дисплей защищается стеклом Gorilla Glass 5.В аппаратной архитектуре будет работать процессор Snapdragon 845 вместе с модулями оперативной и встроенной памяти на 6 и 64 Гб соответственно. Интересно, что последний параметр можно увеличить путем внедрения в систему microSD-карты до 400 Гб. Также стоит выделить батарею на 3540 мАч с опцией QI и ОС Android 8.0 Oreo.Из дополнительного можно выделить LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, порт USB 3.1 Type-C и разъем 3,5 мм. Внутренности Xperia XZ2 Premium защитят по стандарту IP65/68.