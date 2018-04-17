Sony Mobile Communications представила смартфон Xperia XZ2 Premium
Модельный ряд Sony Xperia XZ2 пополнила премиальная модель Xperia XZ2 Premium. Цена новинки еще неизвестна, но на рынок устройство выйдет уже этим летом.
Смартфон получил 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 4К. Одним из главных преимуществ устройства является двойная камера с тыльной стороны. Модуль предлагает сенсоры на 12 и 19 Мп, которые позволят делать снимки даже в условиях плохого освещения. Спереди расположился фронтальный датчик с показателем 13 Мп. Основную камеру дополняет сканер отпечатков пальцев, а дисплей защищается стеклом Gorilla Glass 5.
В аппаратной архитектуре будет работать процессор Snapdragon 845 вместе с модулями оперативной и встроенной памяти на 6 и 64 Гб соответственно. Интересно, что последний параметр можно увеличить путем внедрения в систему microSD-карты до 400 Гб. Также стоит выделить батарею на 3540 мАч с опцией QI и ОС Android 8.0 Oreo.
Из дополнительного можно выделить LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, порт USB 3.1 Type-C и разъем 3,5 мм. Внутренности Xperia XZ2 Premium защитят по стандарту IP65/68.
Смартфон получил 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 4К. Одним из главных преимуществ устройства является двойная камера с тыльной стороны. Модуль предлагает сенсоры на 12 и 19 Мп, которые позволят делать снимки даже в условиях плохого освещения. Спереди расположился фронтальный датчик с показателем 13 Мп. Основную камеру дополняет сканер отпечатков пальцев, а дисплей защищается стеклом Gorilla Glass 5.
В аппаратной архитектуре будет работать процессор Snapdragon 845 вместе с модулями оперативной и встроенной памяти на 6 и 64 Гб соответственно. Интересно, что последний параметр можно увеличить путем внедрения в систему microSD-карты до 400 Гб. Также стоит выделить батарею на 3540 мАч с опцией QI и ОС Android 8.0 Oreo.
Из дополнительного можно выделить LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, порт USB 3.1 Type-C и разъем 3,5 мм. Внутренности Xperia XZ2 Premium защитят по стандарту IP65/68.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00