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Саша Черно наконец-то признала свою полноту, назвав себя «кабаном»

Ни для кого не секрет, что участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно имеет избыточный вес и не так давно заявила, что готова от него избавляться, вот только похудение начнет с мая, поскольку сейчас в общем доме идет ремонт и это каким-то образом мешает ей заниматься спортом и сидеть на диете.

Однако, судя по анонсу эфира, который покажут уже завтра, Саша все-таки более серьезно возьмется за вопрос сброса лишних килограмм, а натолкнет ее к этому простое гимнастическое упражнение.

Саша Черно наконец-то признала свою полноту, назвав себя «кабаном»

Все дело в том, что девушка решила произвести на своего возлюбленного Иосифа Оганесяна неизгладимое впечатление, показав, как она умеет стоять на руках около стены. Однако после двух неудачных попыток, оставила эту идею, признав, что она действительно «кабан».

Теперь, просмотрев короткий видеоролик фанаты стали надеяться, что в голове у Черно все же что-то щелкнет и она займется своим телом, поскольку видеть ее такой толстой им уже надоело.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:24
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