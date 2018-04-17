Vivo V9 Youth получит дисплей с диагональю 6,3 дюйма
Стало известно, что смартфон среднего уровня Vivo V9 Youth должен выйти на рынок с 6,3-дюймовым дисплеем. Также ожидается наличие моноброви и разрешения стандарта 2280 х 1080 пикселей.
Помимо дисплея выделяется наличие двойной тыльной камеры. Таким образом, смартфону Vivo V9 Youth приписывают датчики на 16 и 2 Мп. Модуль позволит создавать видеозаписи с разрешением 4К. Также должна быть установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 450, а к нему пристроят 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Аккумулятор будет обладать емкостью 3260 мАч. Также появится операционная система Android 8.1 с надстройкой Funtouch OS 4.0. Еще стоит выделить защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 и датчик сканирования подушечки пальца.
В ближайшее время должна появиться информация касательно стоимости и дизайна новинки.
Помимо дисплея выделяется наличие двойной тыльной камеры. Таким образом, смартфону Vivo V9 Youth приписывают датчики на 16 и 2 Мп. Модуль позволит создавать видеозаписи с разрешением 4К. Также должна быть установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 450, а к нему пристроят 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Аккумулятор будет обладать емкостью 3260 мАч. Также появится операционная система Android 8.1 с надстройкой Funtouch OS 4.0. Еще стоит выделить защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 и датчик сканирования подушечки пальца.
В ближайшее время должна появиться информация касательно стоимости и дизайна новинки.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00