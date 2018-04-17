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Специалисты провели тесты электрического кроссовера Jaguar I-Pace прямо на автомобильной стоянке

Специалисты решили провести тест-драйв электрического кроссовера Jaguar I-Pace, который состоялся прямо на автомобильной стоянке. В конечном счете, был сделан вывод, что разработчики этого транспортного средства хорошо постарались, а особенно была отмечена система безопасности модели.

Специалисты провели тесты электрического кроссовера Jaguar I-Pace прямо на автомобильной стоянке


В целом тест-драйв прошел за 4,3 минуты. За рулем Jaguar I-Pace находился дизайнер британского автомобильного бренда Уэйн Берджесс. Он сделал вывод, что машина будет вполне безопасной для водителя и пассажиров. По его словам, авто разрабатывалось с учетом пожелания пользователей.

Отмечается наличие не привлекающего внимание дизайна. Обивка кресел выполнена из кожи, а пассажиров транспортного средства порадует наличие мультимедийной системы, которая работает на основе сенсорного дисплея. С его помощью можно будет регулировать различные функции автомобиля.
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Авто
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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