Специалисты провели тесты электрического кроссовера Jaguar I-Pace прямо на автомобильной стоянке

В целом тест-драйв прошел за 4,3 минуты. За рулем Jaguar I-Pace находился дизайнер британского автомобильного бренда Уэйн Берджесс. Он сделал вывод, что машина будет вполне безопасной для водителя и пассажиров. По его словам, авто разрабатывалось с учетом пожелания пользователей.Отмечается наличие не привлекающего внимание дизайна. Обивка кресел выполнена из кожи, а пассажиров транспортного средства порадует наличие мультимедийной системы, которая работает на основе сенсорного дисплея. С его помощью можно будет регулировать различные функции автомобиля.