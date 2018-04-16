Олеся Лисовская и Вальтер Соломенцев вновь выясняли отношения на программе у Андрея Малахова

«У меня больше ничего нет, кроме вот этих джинсов», - пожаловалась девушка.

«Это хуже, чем если бы мы расстались и время от времени встречались чтобы обнять детей. Положительные эмоции, пусть нечастые, для детей были бы гораздо важнее, нежели регулярные, но отрицательные», - уверен бывший священник.

Просить защиты от обезумевшего молодого человека Олеся решила в студии «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Она рассказала, что ей грозит серьезная опасность, поскольку Вальтер избил ее, затем выставил на всеобщее обозрение их совместные интимные снимки, обещая при этом выбросить из окна 8 этажа.Также она рассказала, что Соломенцев проник в ее квартиру и устроил там настоящий погром: разрезал все вещи, разбил ноутбук с массой творческих проектов, сжег ее дипломы и даже выбросил обувь.Лисовская подчеркнула, что ей чудом удалось сбежать, взяв с собой лишь паспорт и небольшую сумму денег, которой хватило лишь на билет к родителям.Стоит отметить, что на съемочной площадке появилась также и законная супруга Вальтера – Галина Гаджиева, которая в одиночку воспитывает двоих его детей и совсем скоро родит третьего.Женщина призналась, что муж вернулся в семью и сейчас они занимаются выбором имени для будущего ребенка, однако в их отношениях далеко не все гладко, хотя она и не жалуется, заявляя, что готова терпеть все ради своих детей.После в студии появился и сам герой программы, который извинился перед обеими своими избранницами, объяснив свои действия зрителям тем, что сходит с ума от любви к Лисовской.Сюрпризом стало и то, что в студии появился близкий друг экс-участницы – юрист Вячеслав Санников, набросившись на Соломенцева с кулаками. После, немного успокоившись, он решил рассказать в чем дело, включив запись телефонного разговора со священником, в которой тот заявляет, что лишит жизни Олесю, если она к нему не вернется.Присутствовал в студии и журналист глянцевого издания «Дом-2» Антон Беккуджев, который заявил, что бывшего участника уже лечили в психлечебнице и ему обязательно нужно туда вернуться, поскольку, судя по всему, предыдущее лечение Вальтеру не помогло.В заключении программы Соломенцев сообщил, что он не любит Галину и когда возвращается домой, то ситуация слишком обострятся из-за чего появляются скандалы и крики, а от этого в первую очередь страдают дети.