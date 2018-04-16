Олеся Лисовская и Вальтер Соломенцев вновь выясняли отношения на программе у Андрея Малахова
За конфликтом между экс-участниками «Дома-2» и бывшими любовниками Олесей Лисовской и Вальтером Соломенцев зрители телепроекта наблюдают уже давно. Причем они явно отмечают, что девушка не хочет иметь больше ничего общего со священником, а вот он на фоне любви к ней окончательно сошел с ума и даже представляет угрозу своей возлюбленной.
Просить защиты от обезумевшего молодого человека Олеся решила в студии «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Она рассказала, что ей грозит серьезная опасность, поскольку Вальтер избил ее, затем выставил на всеобщее обозрение их совместные интимные снимки, обещая при этом выбросить из окна 8 этажа.
Также она рассказала, что Соломенцев проник в ее квартиру и устроил там настоящий погром: разрезал все вещи, разбил ноутбук с массой творческих проектов, сжег ее дипломы и даже выбросил обувь.
Лисовская подчеркнула, что ей чудом удалось сбежать, взяв с собой лишь паспорт и небольшую сумму денег, которой хватило лишь на билет к родителям.
Стоит отметить, что на съемочной площадке появилась также и законная супруга Вальтера – Галина Гаджиева, которая в одиночку воспитывает двоих его детей и совсем скоро родит третьего.
Женщина призналась, что муж вернулся в семью и сейчас они занимаются выбором имени для будущего ребенка, однако в их отношениях далеко не все гладко, хотя она и не жалуется, заявляя, что готова терпеть все ради своих детей.
После в студии появился и сам герой программы, который извинился перед обеими своими избранницами, объяснив свои действия зрителям тем, что сходит с ума от любви к Лисовской.
Сюрпризом стало и то, что в студии появился близкий друг экс-участницы – юрист Вячеслав Санников, набросившись на Соломенцева с кулаками. После, немного успокоившись, он решил рассказать в чем дело, включив запись телефонного разговора со священником, в которой тот заявляет, что лишит жизни Олесю, если она к нему не вернется.
Присутствовал в студии и журналист глянцевого издания «Дом-2» Антон Беккуджев, который заявил, что бывшего участника уже лечили в психлечебнице и ему обязательно нужно туда вернуться, поскольку, судя по всему, предыдущее лечение Вальтеру не помогло.
В заключении программы Соломенцев сообщил, что он не любит Галину и когда возвращается домой, то ситуация слишком обострятся из-за чего появляются скандалы и крики, а от этого в первую очередь страдают дети.
Просить защиты от обезумевшего молодого человека Олеся решила в студии «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Она рассказала, что ей грозит серьезная опасность, поскольку Вальтер избил ее, затем выставил на всеобщее обозрение их совместные интимные снимки, обещая при этом выбросить из окна 8 этажа.
Также она рассказала, что Соломенцев проник в ее квартиру и устроил там настоящий погром: разрезал все вещи, разбил ноутбук с массой творческих проектов, сжег ее дипломы и даже выбросил обувь.
«У меня больше ничего нет, кроме вот этих джинсов», - пожаловалась девушка.
Лисовская подчеркнула, что ей чудом удалось сбежать, взяв с собой лишь паспорт и небольшую сумму денег, которой хватило лишь на билет к родителям.
Стоит отметить, что на съемочной площадке появилась также и законная супруга Вальтера – Галина Гаджиева, которая в одиночку воспитывает двоих его детей и совсем скоро родит третьего.
Женщина призналась, что муж вернулся в семью и сейчас они занимаются выбором имени для будущего ребенка, однако в их отношениях далеко не все гладко, хотя она и не жалуется, заявляя, что готова терпеть все ради своих детей.
После в студии появился и сам герой программы, который извинился перед обеими своими избранницами, объяснив свои действия зрителям тем, что сходит с ума от любви к Лисовской.
Сюрпризом стало и то, что в студии появился близкий друг экс-участницы – юрист Вячеслав Санников, набросившись на Соломенцева с кулаками. После, немного успокоившись, он решил рассказать в чем дело, включив запись телефонного разговора со священником, в которой тот заявляет, что лишит жизни Олесю, если она к нему не вернется.
Присутствовал в студии и журналист глянцевого издания «Дом-2» Антон Беккуджев, который заявил, что бывшего участника уже лечили в психлечебнице и ему обязательно нужно туда вернуться, поскольку, судя по всему, предыдущее лечение Вальтеру не помогло.
В заключении программы Соломенцев сообщил, что он не любит Галину и когда возвращается домой, то ситуация слишком обострятся из-за чего появляются скандалы и крики, а от этого в первую очередь страдают дети.
«Это хуже, чем если бы мы расстались и время от времени встречались чтобы обнять детей. Положительные эмоции, пусть нечастые, для детей были бы гораздо важнее, нежели регулярные, но отрицательные», - уверен бывший священник.