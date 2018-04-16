Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц прокололи ушки
Участники знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Тата и Валерий Блюменкранц решили слегка побаловать свою маленькую дочку. Молодые родители посетили с малышкой салон красоты, где прокололи ей ушки.
Звездное семейство продолжает рассказывать поклонникам о переменах в жизни маленькой Беатрис. Чтобы сделать Бетти настоящей принцессой, ребята отправились с ней в салон красоты. Теперь девятимесячной малышке можно носить серьги.
Тата и Валерий не экономят ни на чем, что касается их маленькой девочки и регулярно балуют ее нарядами и украшениями, аттракционами и лакомствами. А теперь у наследницы есть более серьезный подарок. Бетти стала героиней очередного поста своей знаменитой мамы, в котором та рассказала о реакции дочки на проколы.
Однако, не все фолловеры отреагировали на поступок родителей положительно. Некоторые заявили, что нет необходимости так рано прокалывать уши маленькой девочки, ведь до года мочка уха только формируется, и когда малышка подрастет - проколы могут оказаться на разном уровне.
Звездное семейство продолжает рассказывать поклонникам о переменах в жизни маленькой Беатрис. Чтобы сделать Бетти настоящей принцессой, ребята отправились с ней в салон красоты. Теперь девятимесячной малышке можно носить серьги.
Тата и Валерий не экономят ни на чем, что касается их маленькой девочки и регулярно балуют ее нарядами и украшениями, аттракционами и лакомствами. А теперь у наследницы есть более серьезный подарок. Бетти стала героиней очередного поста своей знаменитой мамы, в котором та рассказала о реакции дочки на проколы.
«У Бетки сегодня дебютный день: помимо примерки очков мы еще прокололи ушки. Перенесли все отлично, немного, конечно всплакнули, но она большая умничка!», — рассказала Тата.
Однако, не все фолловеры отреагировали на поступок родителей положительно. Некоторые заявили, что нет необходимости так рано прокалывать уши маленькой девочки, ведь до года мочка уха только формируется, и когда малышка подрастет - проколы могут оказаться на разном уровне.