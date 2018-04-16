Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц прокололи ушки

«У Бетки сегодня дебютный день: помимо примерки очков мы еще прокололи ушки. Перенесли все отлично, немного, конечно всплакнули, но она большая умничка!», — рассказала Тата.

Звездное семейство продолжает рассказывать поклонникам о переменах в жизни маленькой Беатрис. Чтобы сделать Бетти настоящей принцессой, ребята отправились с ней в салон красоты. Теперь девятимесячной малышке можно носить серьги.Тата и Валерий не экономят ни на чем, что касается их маленькой девочки и регулярно балуют ее нарядами и украшениями, аттракционами и лакомствами. А теперь у наследницы есть более серьезный подарок. Бетти стала героиней очередного поста своей знаменитой мамы, в котором та рассказала о реакции дочки на проколы.Однако, не все фолловеры отреагировали на поступок родителей положительно. Некоторые заявили, что нет необходимости так рано прокалывать уши маленькой девочки, ведь до года мочка уха только формируется, и когда малышка подрастет - проколы могут оказаться на разном уровне.