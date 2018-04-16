АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц прокололи ушки

Участники знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Тата и Валерий Блюменкранц решили слегка побаловать свою маленькую дочку. Молодые родители посетили с малышкой салон красоты, где прокололи ей ушки.

Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц прокололи ушки

Звездное семейство продолжает рассказывать поклонникам о переменах в жизни маленькой Беатрис. Чтобы сделать Бетти настоящей принцессой, ребята отправились с ней в салон красоты. Теперь девятимесячной малышке можно носить серьги.

Тата и Валерий не экономят ни на чем, что касается их маленькой девочки и регулярно балуют ее нарядами и украшениями, аттракционами и лакомствами. А теперь у наследницы есть более серьезный подарок. Бетти стала героиней очередного поста своей знаменитой мамы, в котором та рассказала о реакции дочки на проколы.

Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц прокололи ушки

«У Бетки сегодня дебютный день: помимо примерки очков мы еще прокололи ушки. Перенесли все отлично, немного, конечно всплакнули, но она большая умничка!», — рассказала Тата.

Однако, не все фолловеры отреагировали на поступок родителей положительно. Некоторые заявили, что нет необходимости так рано прокалывать уши маленькой девочки, ведь до года мочка уха только формируется, и когда малышка подрастет - проколы могут оказаться на разном уровне.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:28
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Британии грабитель из-за ветра остался без
Муж Ксении Бородиной показал ритуал кривляния
Алексей Кудряшов планирует найти скромную и
Лиза Триандафилиди специально избегает встреч с
Microsoft значительно ускорит установку
Саша Черно наконец-то признала свою полноту,
Google проводит эксперименты по возможностям ИИ
Олеся Лисовская и Вальтер Соломенцев вновь
Власти выделяют новые частоты для организации
Японский инженер создал гигантского пилотируемого
Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой
Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц
Ольга Бузова всю ночь зажигала вместе с
Алена Ашмарина создала новый образ для Марины
Названы лучшие бесплатные достопримечательности
«Рэмпейдж» стал лидером американского проката в
Ученые: Популярное обезболивающее опасно для еще
Китай принял на вооружение новую баллистическую
Консольный вариант игры про побег из ада Agony
Евгения Феофилактова сообщила, что получит ключи
Жители США сняли на видео странные огни в небе
В Bye Aerospace провели первые и успешные
Хейтеры посмеялись над странным состоянием Ольги
«Роскосмос» определится с обликом новой
Sega анонсировала выход бюджетного варианта
Кончита Вурст призналась в ВИЧ из-за угроз
Разработчики эмулятора PS3 запустили на
Нидерландский астроном засек американский аппарат
Хейтеры удивились, что Антон Гусев все свалил в
Биологи нашли у рыбы-бородавчатки «складной нож»
Просмотреть все новости