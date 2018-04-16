Ольга Бузова всю ночь зажигала вместе с хоккеистом Александром Радуловым

Стоит отметить, что известная ведущая телепроекта «Дом-2» последние несколько месяцев постоянно жаловалась на отсутствие рядом с собой крепкого мужественного плеча и, судя по всему, она его обрела.Все дело в том, что друг именинника Александр Радулов весь вечер не отходил от теледивы и ей была приятна его компания. Вместе с мужчиной Оля пела свои песни, много говорила и даже обнималась. Поэтому пользователи Сети стали подозревать, что у Бузовой и хоккеиста начался роман.Напомним, что спортсмен является довольно завидным женихом. В прошлом году он развелся со своей супругой, гимнасткой Дарьей Дмитриевой, с которой прожил в браке всего 2 года. Сейчас сердце Радулова свободно, а потому вполне возможно, что он положил глаз на успешную и очень популярную сейчас певицу.