Ольга Бузова всю ночь зажигала вместе с хоккеистом Александром Радуловым
Вчера в одном из элитных ресторанов столицы свое 35-летие отмечал известный хоккеист клуба НХЛ «Даллас Старз» Илья Ковальчук. Причем на юбилей мужчина позвал не только своих коллег, но и некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых была и Ольга Бузова.
Стоит отметить, что известная ведущая телепроекта «Дом-2» последние несколько месяцев постоянно жаловалась на отсутствие рядом с собой крепкого мужественного плеча и, судя по всему, она его обрела.
Все дело в том, что друг именинника Александр Радулов весь вечер не отходил от теледивы и ей была приятна его компания. Вместе с мужчиной Оля пела свои песни, много говорила и даже обнималась. Поэтому пользователи Сети стали подозревать, что у Бузовой и хоккеиста начался роман.
Напомним, что спортсмен является довольно завидным женихом. В прошлом году он развелся со своей супругой, гимнасткой Дарьей Дмитриевой, с которой прожил в браке всего 2 года. Сейчас сердце Радулова свободно, а потому вполне возможно, что он положил глаз на успешную и очень популярную сейчас певицу.
Стоит отметить, что известная ведущая телепроекта «Дом-2» последние несколько месяцев постоянно жаловалась на отсутствие рядом с собой крепкого мужественного плеча и, судя по всему, она его обрела.
Все дело в том, что друг именинника Александр Радулов весь вечер не отходил от теледивы и ей была приятна его компания. Вместе с мужчиной Оля пела свои песни, много говорила и даже обнималась. Поэтому пользователи Сети стали подозревать, что у Бузовой и хоккеиста начался роман.
Напомним, что спортсмен является довольно завидным женихом. В прошлом году он развелся со своей супругой, гимнасткой Дарьей Дмитриевой, с которой прожил в браке всего 2 года. Сейчас сердце Радулова свободно, а потому вполне возможно, что он положил глаз на успешную и очень популярную сейчас певицу.