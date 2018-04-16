АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Алена Ашмарина создала новый образ для Марины Мексики

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина поработала над новым образом для Марины Мексики и теперь девушку просто не узнать.

Алена Ашмарина создала новый образ для Марины Мексики

Многие поклонники скандальной телестройки привыкли видеть Марину Мексику длинноволосой брюнеткой. К слову, несколько месяцев назад экс-участница «Дома-2» решилась на кардинальные перемены, явив своим подписчикам эффектное каре.

Судя по новому снимку экс-участницы телепроекта, опубликованному в сети, ее прическа подверглась новым экспериментам. В бьюти-салоне Алены Ашмариной Марина не только нарастила довольно длинные волосы, которым, к слову, может позавидовать сама Ольга Рапунцель, девушка также перекрасилась в блондинку.

Мнения фолловеров по поводу нового образа Мексики разделились. Одни стали распевать девушке дифирамбы, восхищаясь, как роскошно она стала выглядеть, другие же посоветовали ей заканчивать с экспериментами, и открыто написали о том, что в новом образе блондинки Мексика подурнела.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:16
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой
Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц
Ольга Бузова всю ночь зажигала вместе с
Алена Ашмарина создала новый образ для Марины
Названы лучшие бесплатные достопримечательности
«Рэмпейдж» стал лидером американского проката в
Ученые: Популярное обезболивающее опасно для еще
Китай принял на вооружение новую баллистическую
Консольный вариант игры про побег из ада Agony
Евгения Феофилактова сообщила, что получит ключи
Жители США сняли на видео странные огни в небе
В Bye Aerospace провели первые и успешные
Хейтеры посмеялись над странным состоянием Ольги
«Роскосмос» определится с обликом новой
Sega анонсировала выход бюджетного варианта
Кончита Вурст призналась в ВИЧ из-за угроз
Разработчики эмулятора PS3 запустили на
Нидерландский астроном засек американский аппарат
Хейтеры удивились, что Антон Гусев все свалил в
Биологи нашли у рыбы-бородавчатки «складной нож»
На территории Индии сняли с продаж смартфон
Антон Гусев и Виктория Романец вместе разделись в
В первой половине 2018 года Китай запустит новый
Книга Владимира Просвиркина «Будущее не за
Брэд Питт оставляет Голливуд
Фолловеры пошутили над экс-мужем Ольги Бузовой
Рубль на торгах Мосбиржи стремительно снизился к
Представлена материнская плата Biostar Racing
Анна Семенович блеснула в Instagram украшенным
Стало известно, сколько было потрачено на ракеты
Просмотреть все новости