Алена Ашмарина создала новый образ для Марины Мексики

Многие поклонники скандальной телестройки привыкли видеть Марину Мексику длинноволосой брюнеткой. К слову, несколько месяцев назад экс-участница «Дома-2» решилась на кардинальные перемены, явив своим подписчикам эффектное каре.Судя по новому снимку экс-участницы телепроекта, опубликованному в сети, ее прическа подверглась новым экспериментам. В бьюти-салоне Алены Ашмариной Марина не только нарастила довольно длинные волосы, которым, к слову, может позавидовать сама Ольга Рапунцель, девушка также перекрасилась в блондинку.Мнения фолловеров по поводу нового образа Мексики разделились. Одни стали распевать девушке дифирамбы, восхищаясь, как роскошно она стала выглядеть, другие же посоветовали ей заканчивать с экспериментами, и открыто написали о том, что в новом образе блондинки Мексика подурнела.