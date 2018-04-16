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Евгения Феофилактова сообщила, что получит ключи от купленной квартиры лишь этим летом

Практически год назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова сообщила своим подписчикам о том, что наконец-то приобрела собственную квартиру в Москве, дабы жить там вместе со своим сыном Даниэлем.

Более того, девушка отметила, что перед заселением сделает сначала шикарный ремонт, чтобы потом не возникало с этим никаких проблем.

Евгения Феофилактова сообщила, что получит ключи от купленной квартиры лишь этим летом

Однако в конечном итоге бывшая жена Антона Гусева так никуда и не переехала, поселившись в шикарном особняке в Подмосковье. Причем до сих пор достоверно неизвестно, кто оплачивает ей проживание и на каких правах она в нем живет.

Также поклонникам интересно, что же произошло с купленной жилплощадью, ведь за все это время Женя не обронила за нее ни слова. В итоге, под одним из своих постов Феофилактова решила все-таки внести ясность, ответив на комментарий фанатки.

Как оказалось, ключи от жилья она получит лишь летом, поскольку строительные работы дома еще не окончены, а потому ей приходится жить за городом.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:07
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