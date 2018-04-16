Евгения Феофилактова сообщила, что получит ключи от купленной квартиры лишь этим летом

Более того, девушка отметила, что перед заселением сделает сначала шикарный ремонт, чтобы потом не возникало с этим никаких проблем.Однако в конечном итоге бывшая жена Антона Гусева так никуда и не переехала, поселившись в шикарном особняке в Подмосковье. Причем до сих пор достоверно неизвестно, кто оплачивает ей проживание и на каких правах она в нем живет.Также поклонникам интересно, что же произошло с купленной жилплощадью, ведь за все это время Женя не обронила за нее ни слова. В итоге, под одним из своих постов Феофилактова решила все-таки внести ясность, ответив на комментарий фанатки.Как оказалось, ключи от жилья она получит лишь летом, поскольку строительные работы дома еще не окончены, а потому ей приходится жить за городом.