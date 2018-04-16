Хейтеры посмеялись над странным состоянием Ольги Бузовой

«Она 100% вмазаная) этот взгляд ни с чем не перепутать)», «Вот и разгадан секрет ее работоспособности! 22 часа в сутки не спать работать и не есть, без всякой дряни не реально», «Она поёт на языке, белого порошка», «Тут без допинга не обошлось, это однозначно)», - высказались антифанаты Бузовой.

Причем недоброжелатели теледивы отслеживают буквально каждый ее шаг, обращая внимание не только на внешний вид и наряды, но и на поведение девушки.В последнее время многие из них стали подозревать, что Оля злоупотребляет алкоголем или психотропными веществами.В качестве подтверждения своих слов, на днях хейтеры опубликовали видео из Stories Бузовой, на которой та, по их мнению, вела себя крайне неадекватно, распевая на пару со своим директором Арамом Арчером песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга».