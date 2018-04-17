Детские автокресла Maxi-Cosi AxissFix Air с подушками безопасности поступили в продажу в Великобритании

Компания Maxi-Cosi изготовляет сиденья для автомобилей, а также специализируется на подушках безопасности. Специалисты компании разработали детское кресло, оснащённое подушками безопасности. Сиденье AxissFix Air подходит для детей, рост которых составляет от 61 до 105 сантиметров. При необходимости основание кресла можно повернуть га 360 градусов, а на плечевых лямках имеются две небольшие подушки безопасности. При столкновении срабатывает датчик, после чего подушки надуваются, на что уходит 0,05 секунды.После тестирования было установлено, что AxissFix Air на 55 процентов надёжнее других детских автокресел. По словам директора компании Maxi-Cosi, на разработку детских автокресел создателей вдохновил успешный опыт подушек безопасности для мотоциклистов в виде воротника.Стоимость детского кресла Maxi-Cosi AxissFix Air составляет около 783 долларов. Новинку можно приобрести в любом детском магазине Великобритании.