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Жители США сняли на видео странные огни в небе

В сети Интернет был опубликован ролик, на котором можно увидеть в небе странные огни. Известно, что загадочное явление возникло над Мичиганом.

Жители США сняли на видео странные огни в небе


Как сообщается на сайте ПолитЭксперт, очевидцами данного события стали мужчина и женщина, которые в этот момент сидели в автомобиле. Их машина стояла недалеко от автомобильной трассы. Семейная пара засняла произошедшее на видео и судя по голосу очевидцев их очень удивило увиденное.

На сделанном видео можно увидеть таинственные огни, которые двигаются группой и поочередно затухают, а затем снова вспыхивают.



По словам женщины, голос которой прозвучал на видео, некоторых водителей это явление тоже привлекло, поэтому они решили поехать в ту сторону, чтобы разобраться, по какой причине горят эти шары.

Пользователи сети Интернет предположили, что это обычные дроны, с помощью которых хотели сделать яркое шоу.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:05
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