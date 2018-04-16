Хейтеры удивились, что Антон Гусев все свалил в одну тарелку

«Как с голодного края)», «Жесть просто дикое месиво в тарелке, прям хрючево для свиней», «Он же любит рыбу с рыбой, яйца с яйцами. Гусь себе не изменяет», «Турки там офигели наверное, если бы увидели эту дикую смесь на тарелке», «Это тарелка или помойка?», - высказались пользователи Сети.

Подписанные на их страницы в соцсети Instagram пользователи знают, что Вика и Антон очень любят рассказывать о том, как они «живут на широкую ногу», ни в чем себе не отказывая. При этом они не забывают предоставлять доказательства своего богатства из-за чего часто попадают в нелепые ситуации.Так случилось и в этот раз. Гусев, желая продемонстрировать всем свой изысканный завтрак, в итоге был засмеян из-за странного сочетания продуктов в тарелке.Фанаты заметили, что молодой человек смешал мясо тунца, стейк из красной рыбы и креветки вместе с картофельным пюре, заедая все это фруктами.