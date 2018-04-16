Хейтеры удивились, что Антон Гусев все свалил в одну тарелку
Вот уже несколько дней бывшие участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев, которые с некоторых пор являются супругами, отдыхают в пятизвёздочном отеле Club Prive by Rixos, публикуя оттуда множество ярких фотографий.
Подписанные на их страницы в соцсети Instagram пользователи знают, что Вика и Антон очень любят рассказывать о том, как они «живут на широкую ногу», ни в чем себе не отказывая. При этом они не забывают предоставлять доказательства своего богатства из-за чего часто попадают в нелепые ситуации.
Так случилось и в этот раз. Гусев, желая продемонстрировать всем свой изысканный завтрак, в итоге был засмеян из-за странного сочетания продуктов в тарелке.
Фанаты заметили, что молодой человек смешал мясо тунца, стейк из красной рыбы и креветки вместе с картофельным пюре, заедая все это фруктами.
Подписанные на их страницы в соцсети Instagram пользователи знают, что Вика и Антон очень любят рассказывать о том, как они «живут на широкую ногу», ни в чем себе не отказывая. При этом они не забывают предоставлять доказательства своего богатства из-за чего часто попадают в нелепые ситуации.
Так случилось и в этот раз. Гусев, желая продемонстрировать всем свой изысканный завтрак, в итоге был засмеян из-за странного сочетания продуктов в тарелке.
Фанаты заметили, что молодой человек смешал мясо тунца, стейк из красной рыбы и креветки вместе с картофельным пюре, заедая все это фруктами.
«Как с голодного края)», «Жесть просто дикое месиво в тарелке, прям хрючево для свиней», «Он же любит рыбу с рыбой, яйца с яйцами. Гусь себе не изменяет», «Турки там офигели наверное, если бы увидели эту дикую смесь на тарелке», «Это тарелка или помойка?», - высказались пользователи Сети.