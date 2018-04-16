Антон Гусев и Виктория Романец вместе разделись в спортзале

«Три дня без спорта... Тяжко было сегодня, но вошли в режим снова», - написала Романец в своем Instagram.

Многие подписчики супругов в курсе, что последние несколько месяцев они активно готовились к пляжному сезону, чтобы в отпуске хвастать своими подтянутыми фигурами, и можно сказать, что им это удалось. Однако даже достигнув желаемого результата Вика и Антон решили не прекращать заниматься спортом и даже в Турции нашли спортзал.Также она опубликовала совместное с Гусевым фото из «тренажерки», на которым они, оголив свои торсы, демонстрируют идеально плоские животы.Подписчики девушки похвалили супругов за упорство, похвалив их спортивные и очень похудевшие тела.