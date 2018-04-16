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Антон Гусев и Виктория Романец вместе разделись в спортзале

Экс-участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев уже несколько дней отдыхают в пятизвёздочном отеле турецкого Белека, эпатируя публику своими яркими фотографиями на фоне пальм и бассейна.

Антон Гусев и Виктория Романец вместе разделись в спортзале

Многие подписчики супругов в курсе, что последние несколько месяцев они активно готовились к пляжному сезону, чтобы в отпуске хвастать своими подтянутыми фигурами, и можно сказать, что им это удалось. Однако даже достигнув желаемого результата Вика и Антон решили не прекращать заниматься спортом и даже в Турции нашли спортзал.

«Три дня без спорта... Тяжко было сегодня, но вошли в режим снова», - написала Романец в своем Instagram.

Также она опубликовала совместное с Гусевым фото из «тренажерки», на которым они, оголив свои торсы, демонстрируют идеально плоские животы.

Подписчики девушки похвалили супругов за упорство, похвалив их спортивные и очень похудевшие тела.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:38
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