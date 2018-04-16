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Специалисты ВШЭ оценили ущерб экономике России из-за санкций

Возобновление санкционной войны усиливает изоляцию российской экономики, что способствует гарантированному закреплению ее технологического отставания и сохранению низких темпов экономического роста или даже падения, что продемонстрировала промышленность в прошлом году, когда выпуск продукции упал на 25%. Об этом сообщили специалисты ВШЭ.

Специалисты высшей Школы экономики исследовали основные риски в связи с продолжением усиления санкций со стороны США в отношении миллиардеров из России. В результате, только 15 российских олигархов за неделю после опубликования апрельского санкционного списка потеряли $12 млрд, а капитализация их компаний снизилась от 20 до 50%. В 2018 году рост оттока частного капитала составит от $20 млрд, до $50 млрд; снижение экспорта достигнет $3-4 млрд (0,7-0,9%).

Специалисты ВШЭ оценили ущерб экономике России из-за санкций


Однако специалисты отметили и основные риски в предстоящие годы, которая имеет тенденцию к ухудшению: введение ответных санкций со стороны России из-за существенно меньшего по сравнению с США объема ВВП в России по сравнению с США (примерно 10%); США и дальше будут расширять санкции из-за вмешательства России в дела Украины и в Сирии; усиление доли США по экспорту углеводородов на рынки Китая и Евросоюза; возможное введение квотирования продажи Россией нефти и газа, что урежет доходы от их экспорта.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 22:40
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