Специалисты ВШЭ оценили ущерб экономике России из-за санкций

Специалисты высшей Школы экономики исследовали основные риски в связи с продолжением усиления санкций со стороны США в отношении миллиардеров из России. В результате, только 15 российских олигархов за неделю после опубликования апрельского санкционного списка потеряли $12 млрд, а капитализация их компаний снизилась от 20 до 50%. В 2018 году рост оттока частного капитала составит от $20 млрд, до $50 млрд; снижение экспорта достигнет $3-4 млрд (0,7-0,9%).Однако специалисты отметили и основные риски в предстоящие годы, которая имеет тенденцию к ухудшению: введение ответных санкций со стороны России из-за существенно меньшего по сравнению с США объема ВВП в России по сравнению с США (примерно 10%); США и дальше будут расширять санкции из-за вмешательства России в дела Украины и в Сирии; усиление доли США по экспорту углеводородов на рынки Китая и Евросоюза; возможное введение квотирования продажи Россией нефти и газа, что урежет доходы от их экспорта.