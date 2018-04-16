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Фолловеры пошутили над экс-мужем Ольги Бузовой

Поклонники опубликовали в соцсети Инстаграм забавный видеоролик, на котором трое танцующих людей изображены с лицами футболистов столичного «Локомотива».

Фолловеры пошутили над экс-мужем Ольги Бузовой

В кадре Дмитрий Тарасов со своими одноклубниками Антоном Миранчуком и Мануэлем Фернандешем весело отплясывают на улицах города. Стоит отметить, что многие в шутку решили, что именно так футболисты «железнодорожников» радуются приближающемуся чемпионству.

Большинство пользователей Сети с восторгом оценили забавное видео. Однако нашлись и те, кто заявил, что «Локо» может лидировать только в «слабом» российском чемпионате, припомнив недавнее разгромное поражение от мадридского «Атлетико».

«Как же я ржу», «Огоооонь», «Остановите этот ор», «В лидерах чемпионата? Видели мы, как их Атлетико недавно наказали», - написали пользователи Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:16
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