В США срочно отзывают более 200 миллионов яиц
В США из магазинов срочно снимают с продажи более 200 миллионов куриных яиц. Всему виной подозрение на сальмонеллу.
Официальный американский сайт Управления по саннадзору, который контролирует качество продуктов и лекарств, опубликовал сообщение, что экстренно изымаются куриные яйца из продажи.
Подозрения вызвали яйца, поступившие с фермы графства Хайд в Северной Каролине. Эта продукция разошлась по полкам магазинов и кухням ресторанов девяти штатов. Зафиксировано как минимум 22 случая заражения сальмонеллезом.
Официальный американский сайт Управления по саннадзору, который контролирует качество продуктов и лекарств, опубликовал сообщение, что экстренно изымаются куриные яйца из продажи.
Подозрения вызвали яйца, поступившие с фермы графства Хайд в Северной Каролине. Эта продукция разошлась по полкам магазинов и кухням ресторанов девяти штатов. Зафиксировано как минимум 22 случая заражения сальмонеллезом.
В мире
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:20