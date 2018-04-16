В США срочно отзывают более 200 миллионов яиц

Официальный американский сайт Управления по саннадзору, который контролирует качество продуктов и лекарств, опубликовал сообщение, что экстренно изымаются куриные яйца из продажи.Подозрения вызвали яйца, поступившие с фермы графства Хайд в Северной Каролине. Эта продукция разошлась по полкам магазинов и кухням ресторанов девяти штатов. Зафиксировано как минимум 22 случая заражения сальмонеллезом.