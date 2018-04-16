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Представлен 5007-сильный гиперкар Devel Sixteen

Автопроизводитель Devel Motors из Дубая выложил в сеть видеоролик, на котором запечатлён гиперкар Devel Sixteen производительностью 5007 лошадиных сил. К видео имеется описание, в котором сказано, что использовалось только 20 процентов от общей отдачи двигателя.

Представлен 5007-сильный гиперкар Devel Sixteen


Под капотом суперкара Devel Sixteen установлен 16-цилиндровый силовой агрегат ёмкостью 12,3 литра. Разработкой двигателя занимались специалисты фирмы Steve Morris Engine, специализирующиеся на создании турбонагнетателей и агрегатов для драгстеров.

До контрольной «сотни» дубайский суперкар разгоняется за 1,8 секунды, развивая максимальную скорость в 515 км/час. Стоимость Devel Sixteen составляет около 2 000 000 долларов.

Отмечается, что компания Devel Motors выпустит суперкар Devel Sixteen с силовыми агрегатами производительностью 1 500 и 3 000 лошадиных сил, стоимость которых составит от 1 600 000 до 1 800 000 долларов.
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Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:00
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