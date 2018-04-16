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Анна Семенович блеснула в Instagram украшенным жемчугом платьем

Певица Анна Семенович блеснула перед своими поклонниками в Instagram украшенным жемчугом платьем. В подписи к новой публикации актриса сообщила подписчикам, что болезнь постепенно отступает и она уже чувствует себя на порядок лучше.

Анна Семенович блеснула в Instagram украшенным жемчугом платьем

На днях Анна Семенович расстроила поклонников известием о том, что очень сильно простыла. Фолловеры в Instagram тут же засыпали своего кумира советами и рекомендациями по поводу того, как лучше и быстрее справиться с болезнью. Стоит отметить, что такое внимание и забота весьма обрадовали знаменитость и уже через несколько дней она заявила, что ей стало легче, опубликовав в микроблоге снимок в украшенном жемчугом платье.

Фанаты Семенович обрадовались такой новости, а также не смогли промолчать по поводу её наряда. Многим пришлись по вкусу чёткие контуры чёрного платья, которое облегало привлекательную фигуру певицы, а кто-то отметил, что украшенный жемчугом наряд придаёт ей особого шарма. Всего за три часа с момента публикации фотография Анны Семенович получила более 46 тысяч положительных отметок.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:59
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