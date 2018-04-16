Анна Семенович блеснула в Instagram украшенным жемчугом платьем

На днях Анна Семенович расстроила поклонников известием о том, что очень сильно простыла. Фолловеры в Instagram тут же засыпали своего кумира советами и рекомендациями по поводу того, как лучше и быстрее справиться с болезнью. Стоит отметить, что такое внимание и забота весьма обрадовали знаменитость и уже через несколько дней она заявила, что ей стало легче, опубликовав в микроблоге снимок в украшенном жемчугом платье.Фанаты Семенович обрадовались такой новости, а также не смогли промолчать по поводу её наряда. Многим пришлись по вкусу чёткие контуры чёрного платья, которое облегало привлекательную фигуру певицы, а кто-то отметил, что украшенный жемчугом наряд придаёт ей особого шарма. Всего за три часа с момента публикации фотография Анны Семенович получила более 46 тысяч положительных отметок.