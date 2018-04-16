Mercedes-Benz A-Class нового поколения в России будет стоить от 1,7 млн рублей

Изначально на российском рынке Mercedes-Benz A-Class будет предложен в модификации А 200. В подкапотном пространстве данной модели установлен бензиновый турбомотор ёмкостью 1,4 литра производительностью 163 лошадиные силы. Силовой агрегат имеет функцию деактивации части цилиндров. В качестве трансмиссии выступит 7-скоростной «робот».До контрольной «сотки» Mercedes-Benz A-Class набирает разгон за 8 секунд, развивая максимальную скорость 225 км/час. Данная модель является первой в своём классе, которая получила элементы активной аэродинамики.На российском рынке автомобиль Mercedes-Benz A-Class появится в продаже в мае текущего года.