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Mercedes-Benz A-Class нового поколения в России будет стоить от 1,7 млн рублей

В компании Mercedes-Benz объявили рублёвые цены на хэтчбек A-Class. Новый автомобиль обойдётся покупателям в 1 700 000 рублей.

Mercedes-Benz A-Class нового поколения в России будет стоить от 1,7 млн рублей


Изначально на российском рынке Mercedes-Benz A-Class будет предложен в модификации А 200. В подкапотном пространстве данной модели установлен бензиновый турбомотор ёмкостью 1,4 литра производительностью 163 лошадиные силы. Силовой агрегат имеет функцию деактивации части цилиндров. В качестве трансмиссии выступит 7-скоростной «робот».

До контрольной «сотки» Mercedes-Benz A-Class набирает разгон за 8 секунд, развивая максимальную скорость 225 км/час. Данная модель является первой в своём классе, которая получила элементы активной аэродинамики.

На российском рынке автомобиль Mercedes-Benz A-Class появится в продаже в мае текущего года.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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