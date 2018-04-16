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Хейтеры высмеяли Волочкову за объявление о продаже «Жигулей»

Хейтеры высмеяли Анастасию Волочкову из-за её объявления о продаже «Жигулей». Балерина решила избавиться от старой машины, но не хочет отдавать её в чужие руки за дёшево.

Хейтеры высмеяли Волочкову за объявление о продаже «Жигулей»

В микроблоге Анастасии Волочковой появилась новая фотография, на которой балерина позирует около зелёных «Жигулей». В пояснении к публикации звезда призналась, что хочет продать отечественный ВАЗ, так как уже много лет на нём не ездит. Также она заявила, что продаёт его не дёшево, ведь машина ей очень дорога, как память.

В комментариях тут же появились хейтеры балерины, которые высмеяли её объявление, отметив, что сейчас на таком транспорте мало кто ездит, а покупать его по завышенному ценнику, пусть даже и у звезды, вряд ли кто захочет. Фолловеры сошлись во мнениях, что предельная сумма, которую можно выложить за старенькие «Жигули» Волочковой, составляет две тысячи долларов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:30
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