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Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов выбывают из гонки за свадебный миллион

Участники знаменитой телестройки «Дом-2» Алексей Кудряшов и Анастасия Балинская отныне не вместе. По словам парня, он сам недоумевает, почему его возлюбленная приняла такое решение, ведь теперь они не смогут бороться за свадебный миллион.

Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов выбывают из гонки за свадебный миллион

Экс-участники выбывают из борьбы за миллион, который «Дом-2» готов выплатить влюбленной паре. Причиной досрочного вылета из конкурса стало расставание ребят. Настя Балинская решила, что ей с Лешей вместе делать нечего, потому как, он ведет себя слишком раскованно.

Блондинка отметила, что устала от полигамности второй половинки, а парень в свою очередь считает, что его девушка постоянно всем недовольна, и его уже ничего не удивляет. Сообщения, присланные ему другими девушками, он сам показал Насте, а она из-за этого устроила скандал.

Дело в том, что некая Таня оскорбила его в сторис, а потом отправила ему свое фото с подругой и передала привет. Леша решил показать эти сообщения Насте, но та отреагировала слишком бурно, заявив, что молодой человек переписывается с другими девушками. Она потребовала телефон, однако он хотел показать все сам.

Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов выбывают из гонки за свадебный миллион

«А зачем я ей должен давать телефон? Я и так уже показывал ей все свои соцсети. Потом она взбесилась, и я решил показать, говорю: «На, смотри!». А ей уже не надо, говорит, что я все удалил. Я поклялся своим здоровьем, что ничего не удалял, но ей этого не доказать. Просто я уже настолько устал от этих отношений, что мне ничего не хочется. Я не чувствую себя мужчиной, довольным, веселым и счастливым. Чувствую себя угнетенным», — поделился Алексей.

Снятие с конкурса участник телестройки воспринял очень спокойно, ведь это вполне нормальное явление в их ситуации. Раз уж они расстались, то и женитьба никому не нужна. Леша пожаловался, что другие участники не верят им, считая, что скандалы из-за мелочей происходят ради эфиров. Но на самом деле Балинская попросту любит выносить ему мозг, уверен парень.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:28
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