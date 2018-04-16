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«Я буду вас ждать, и помните, я люблю розы»: Ольга Бузова ответила Дзамболату Тедееву

На днях наш сайт сообщал о том, что главный тренер российской национальной сборной по вольной борьбе и по совместительству депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором заявил, что будет добиваться запрета концерта Ольги Бузовой во Владиковказе.

Мужчина назвал выступление певицы и ведущей телепроекта «Дом-2» недопустимым на осетинской земле, поскольку она пропагандирует не те ценности, выходя на сцену в откровенных нарядах и исполняя при этом песни, которые лишены какого-либо смысла.

«Я буду вас ждать, и помните, я люблю розы»: Ольга Бузова ответила Дзамболату Тедееву

Ответ на такое заявление от теледивы не заставил себя долго ждать. Девушка заявила, что очень любит вольную борьбу и всегда восхищалась мужчинами, которые занимаются данным видом спорта.

Также она отметила, что не раз была во Владикавказе и знает этот регион как очень гостеприимный, поэтому слова депутата только портят впечатление и оскорбляют его прекрасный народ.

Ольга подчеркнула, что в республике живет достаточно много ее фанатов, так как билеты на концерт уже распроданы. Певица предположила, что подобное высказывание из уст Дзамболата Тедеева прозвучало лишь потому, что ему не досталось билета.

«Я буду вас ждать, и помните, я люблю розы»: Ольга Бузова ответила Дзамболату Тедееву

Бузова заявила, что готова забыть об этом недоразумении и лично пригласить тренера на свое шоу «Под звуки поцелуев», которое состоится 29 апреля.

«Я буду вас ждать, и помните, я люблю розы», - сообщила она.

Кроме того, ведущая реалити-шоу посоветовала всем тем, кто аналогично хочет запретить ей давать концерты в городах России, не заниматься ерундой и не решать за других людей, куда им ходить, поскольку это нарушение закона.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:23
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