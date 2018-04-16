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В сети опубликован тизер концепта DS DSX E-Tense

В сеть выложили тизер концепт электрокара DS DSX E-Tense. Концептуальная модель новинки с беспилотными технологиями будет представлена на автосалоне в Пекине.

В сети опубликован тизер концепта DS DSX E-Tense


Представители французской премиальной марки DS анонсировали выход электрифицированного концептуального автомобиля. Опубликованные тизеры сопровождаются текстом, в котором сказано, что серийная версия автомобиль будет представлен только в 2035 году.

По мнению экспертов, название автомобиля DSX E-Tense говорит о том, что французская новинка будет, либо полностью электрической, либо гибридной силовой установкой. При этом литера «Х» может говорить о полном приводе, а также о наличии двух или четырёх электродвигателей.

Опубликованных тизерах концепт DS DSX E-Tense изображён с длинным капотом, солидными крыльями с широкими арками, под которыми скрываются огромные колёса. При этом сложно понять какой тип кузова получит автомобиль — спортивный седан или купе.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:15
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