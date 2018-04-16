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В Домодедово золотые слитки пробили у самолета дно

В аэропорту Домодедово самолет не смог вылететь в рейс из-за золотых слитков, пробивших дно.
В Домодедово золотые слитки пробили у самолета дно


Лайнер авиакомпании S7 пришлось срочно заменить на другой: при погрузке у того выпавшие золотые слитки пробили дно отсека. Пассажиров, направлявшихся в Испанию и уже занявших свои места, попросили покинуть самолет. Людям предоставили другой воздушный корабль и они благополучно улетели.

Подобное происшествие было зафиксировано и в Якутии. Тогда при взлете из отсека для грузов вывалились золотые слитки. Местные обитатели отправились искать золото, но их опередили работники аэропорта: подсуетившись, они быстро убрали весь драгметалл.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:00
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