Астролог «Давай поженимся» дала зрителям несколько уроков «счастья»

Василиса Володина не скрывает, что основные её жизненные принципы основываются на многолетних наблюдениях, как, например, вера в приметы. Она призывает всех обращать внимание на «сигналы судьбы» и стараться понять, к чему они ведут. Сама астролог не раз замечала, как те, кто спотыкается на передаче «Давай поженимся», так и уходят со студии ни с чем.Уроки «счастья» могут быть у каждого свои, но для всех без исключения женщин Володина вывела один самый важный — никогда не зацикливаться на мужчинах. Именно это, по мнению ведущей, помогает сильному полю чувствовать больший интерес к своей партнёрше, ведь постоянно развивающийся человек всегда притягивает.В семейных отношениях для достижения того самого «счастья» астролог рекомендует устранять любые конфликты «тихо», то есть размеренно и спокойно обдумать проблему, вместе её обсудить и разработать тактику устранения, но ни в коем случае не рубить с плеча, ведь позже об этом можно пожалеть.Говоря о семье, Василиса Володина напоминает, что главный урок «счастья» для всех родителей это дети. Именно они помогают нам снова познавать моменты радости, лёгкости и искренности, но зачастую мамы настолько загружены работой, что редко когда могут по-настоящему находиться с ребёнком. По мнению астролога, это большая ошибка.Ведущая «Давай поженимся» уверена, что соблюдение или хотя бы периодическое напоминание себе о необходимости придерживаться вот таких уроков «счастья», поможет каждому человеку значительно улучшить качество жизни и почувствовать себя хозяином своей судьбы.