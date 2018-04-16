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Астролог «Давай поженимся» дала зрителям несколько уроков «счастья»

Астролог популярной передачи «Давай поженимся» Василиса Володина дала несколько уроков «счастья» своим поклонникам. Ведущая уверена, что соблюдение некоторых жизненных принципов поможет любому человеку добиться большего.

Астролог «Давай поженимся» дала зрителям несколько уроков «счастья»

Василиса Володина не скрывает, что основные её жизненные принципы основываются на многолетних наблюдениях, как, например, вера в приметы. Она призывает всех обращать внимание на «сигналы судьбы» и стараться понять, к чему они ведут. Сама астролог не раз замечала, как те, кто спотыкается на передаче «Давай поженимся», так и уходят со студии ни с чем.

Уроки «счастья» могут быть у каждого свои, но для всех без исключения женщин Володина вывела один самый важный — никогда не зацикливаться на мужчинах. Именно это, по мнению ведущей, помогает сильному полю чувствовать больший интерес к своей партнёрше, ведь постоянно развивающийся человек всегда притягивает.

В семейных отношениях для достижения того самого «счастья» астролог рекомендует устранять любые конфликты «тихо», то есть размеренно и спокойно обдумать проблему, вместе её обсудить и разработать тактику устранения, но ни в коем случае не рубить с плеча, ведь позже об этом можно пожалеть.

Астролог «Давай поженимся» дала зрителям несколько уроков «счастья»

Говоря о семье, Василиса Володина напоминает, что главный урок «счастья» для всех родителей это дети. Именно они помогают нам снова познавать моменты радости, лёгкости и искренности, но зачастую мамы настолько загружены работой, что редко когда могут по-настоящему находиться с ребёнком. По мнению астролога, это большая ошибка.

Ведущая «Давай поженимся» уверена, что соблюдение или хотя бы периодическое напоминание себе о необходимости придерживаться вот таких уроков «счастья», поможет каждому человеку значительно улучшить качество жизни и почувствовать себя хозяином своей судьбы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:10
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