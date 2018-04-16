Муж Ксении Бородиной учит подписчиц, как принимать чужих детей

«Никто не заставляет, вас любить его детей. Но уважать, понимать их ценность и принимать ситуацию вам придется, если вы хотите продолжать отношения. Это ваш выбор и ваше решение», - пишет он.

Поэтому практически ежедневно Direct Курбана Омарова засыпают письмами, в которых подписчики просят «пролить свет» на ту или иную ситуацию.Мужчина с радостью помогает, однако постоянно предупреждает, что его советы – это не руководство к действию, а только взгляд со стороны. Поэтому у нему можно прислушаться, но решение все равно необходимо будет принимать самостоятельно.Так, к примеру, на днях у Курбана спросили, как справиться с теми детьми, которые имеются у второй половинки от других браков. Причем данный вопрос очень ему близок, ведь он сам несколько лет назад пытался установить контакт со старшей дочерью Ксении, Марусей.Омаров же заявил, что когда человек соглашается на брак, зная, что у партнера от прошлых отношений остались дети, то он изначально должен понимать, что с ними так или иначе придется находить общий язык.Также Курбан отмечает, что взаимопонимание между двумя взрослыми – это сугубо их дело, но ни один ребенок не может и не должен от этого страдать.Стоит отметить, что с мнением мужчины согласились многие фанаты и устроили в комментариях настоящую дискуссию на эту тему.