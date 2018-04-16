АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Муж Ксении Бородиной учит подписчиц, как принимать чужих детей

С некоторых пор супруг ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной стал интересен пользователям социальной Сети Instagram, поскольку оказалось, что он довольно хорошо разбирается в семейной психологии, в отношениях между мужем и женой и в детях.

Поэтому практически ежедневно Direct Курбана Омарова засыпают письмами, в которых подписчики просят «пролить свет» на ту или иную ситуацию.

Муж Ксении Бородиной учит подписчиц, как принимать чужих детей

Мужчина с радостью помогает, однако постоянно предупреждает, что его советы – это не руководство к действию, а только взгляд со стороны. Поэтому у нему можно прислушаться, но решение все равно необходимо будет принимать самостоятельно.

Так, к примеру, на днях у Курбана спросили, как справиться с теми детьми, которые имеются у второй половинки от других браков. Причем данный вопрос очень ему близок, ведь он сам несколько лет назад пытался установить контакт со старшей дочерью Ксении, Марусей.

Муж Ксении Бородиной учит подписчиц, как принимать чужих детей

Омаров же заявил, что когда человек соглашается на брак, зная, что у партнера от прошлых отношений остались дети, то он изначально должен понимать, что с ними так или иначе придется находить общий язык.

«Никто не заставляет, вас любить его детей. Но уважать, понимать их ценность и принимать ситуацию вам придется, если вы хотите продолжать отношения. Это ваш выбор и ваше решение», - пишет он.

Муж Ксении Бородиной учит подписчиц, как принимать чужих детей

Также Курбан отмечает, что взаимопонимание между двумя взрослыми – это сугубо их дело, но ни один ребенок не может и не должен от этого страдать.

Стоит отметить, что с мнением мужчины согласились многие фанаты и устроили в комментариях настоящую дискуссию на эту тему.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:58
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Брэд Питт оставляет Голливуд
Фолловеры пошутили над экс-мужем Ольги Бузовой
Рубль на торгах Мосбиржи стремительно снизился к
Представлена материнская плата Biostar Racing
Анна Семенович блеснула в Instagram украшенным
Стало известно, сколько было потрачено на ракеты
С помощью космических телескопов японские медики
Хейтеры высмеяли Волочкову за объявление о
Владимир Стеклов показал двухмесячную дочь
Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов выбывают
«Я буду вас ждать, и помните, я люблю розы»:
Михаил Гуцериев написал стихи для новой песни
Неуместный артефакт может перевернуть всю историю
Новый тизер Xiaomi Mi 6X подтверждает синий цвет
Астролог «Давай поженимся» дала зрителям
Ученые считают, что скоро будет создано лекарство
Муж Ксении Бородиной учит подписчиц, как
Эксперты крипторынка: биткоин снова подорожает
Елизавета Боярская поразила публику бессменным
Житель Воронежа пожаловался на Hummer с
Nature: Еда прямо влияет на продолжительность
Ученые выявили мишень для вирусов «кишечного
Киркоров считает себя «настоящим дураком», ведь
На новом снимке Глюкозы Матильду Шнурову
Эксперты рассказали, почему грызть семечки
Катя Жужа насмешила подписчиц своей забавной
Наряд Алики Смеховой облили красным вином на
Рианна приятно удивила публику внезапно
Ученые обнаружили звезду, способную уничтожить
Ксении Бородиной треплет нервы погода
Просмотреть все новости