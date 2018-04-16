В Британии грабитель из-за ветра остался без добычи

В графстве Большой Манчестер в городе Дройлсден уличные камеры видеонаблюдения засняли курьезный случай. Двое сообщников, угрожая сотрудникам турагентства, забрали у них наличность. Когда вышедший на улицу один из преступников прятал деньги под одежду, порыв ветра выхватил их и рассыпал по улице.Грабитель поначалу растерялся. Потом решил деньги не собирать и поспешил скрыться.Полиция города просит помощи у свидетелей ограбления оказать ей содействие в поимке преступников.