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В Британии грабитель из-за ветра остался без добычи

В Британии ветер помешал грабителю воспользоваться награбленными деньгами.
В Британии грабитель из-за ветра остался без добычи


В графстве Большой Манчестер в городе Дройлсден уличные камеры видеонаблюдения засняли курьезный случай. Двое сообщников, угрожая сотрудникам турагентства, забрали у них наличность. Когда вышедший на улицу один из преступников прятал деньги под одежду, порыв ветра выхватил их и рассыпал по улице.

Грабитель поначалу растерялся. Потом решил деньги не собирать и поспешил скрыться.

Полиция города просит помощи у свидетелей ограбления оказать ей содействие в поимке преступников.
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В мире
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:45
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