Microsoft значительно ускорит установку последующих обновлений Windows 10

Ранее, устанавливаемые для операционной системы крупные обновления, сопровождались шкалой загрузки, которая постепенно заполнялась, а так же соответствующими счетчиками. Как-либо взаимодействовать при этом с компьютером пользователь не мог, что сопровождалось определенными неудобствами, тем более, когда устройством необходимо было воспользоваться, и как всегда срочно.Все недовольства и замечания пользователей были услышаны. Компанией Microsoft планируется выпуск апгрейда для Windows 10, только уже с возможностью обновления ОС в условиях ненавязчивого, фонового режима. Апдейт Spring Creators Update потребует в общей сложности только 30 минут. И это хороший показатель, достаточно сравнить с итогами по прошлым Creators Update, для установки которых приходилось ожидать минимум 50 минут, а максимум доходил до полутора часов.