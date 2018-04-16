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Microsoft значительно ускорит установку последующих обновлений Windows 10

Компанией Microsoft принято решение сделать более удобными для пользователей процедуры обновлений операционной системы Windows 10. Причем все будет происходить максимально быстро, значительно сократив установку новой версии.

Ранее, устанавливаемые для операционной системы крупные обновления, сопровождались шкалой загрузки, которая постепенно заполнялась, а так же соответствующими счетчиками. Как-либо взаимодействовать при этом с компьютером пользователь не мог, что сопровождалось определенными неудобствами, тем более, когда устройством необходимо было воспользоваться, и как всегда срочно.
Microsoft значительно ускорит установку последующих обновлений Windows 10


Все недовольства и замечания пользователей были услышаны. Компанией Microsoft планируется выпуск апгрейда для Windows 10, только уже с возможностью обновления ОС в условиях ненавязчивого, фонового режима. Апдейт Spring Creators Update потребует в общей сложности только 30 минут. И это хороший показатель, достаточно сравнить с итогами по прошлым Creators Update, для установки которых приходилось ожидать минимум 50 минут, а максимум доходил до полутора часов.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:30
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