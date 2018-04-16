Елизавета Боярская поразила публику бессменным «декольте до пупка»

(Боярская на церемонии вручения "Золотой маски" 5 лет назад)

У Елизаветы Боярской есть много поклонников, но на этот раз не все высказались о ней самым лучшим образом. Дело в том, что вчера, 15 апреля актриса побывала на церемонии вручения премии «Золотая маска», где в очередной раз блеснула своим бессменным «декольте до пупка». В Сети тут же стали обсуждать наряд знаменитости, подчёркивая, что 5 лет назад она уже надевала похожее платье на эту же церемонию.Кто-то предположил, что элегантное чёрное платье с глубоким вырезом через весь живот, скорее всего, стало для Боярской своеобразным талисманом, хоть в этот раз её и не признали лучшей актрисой. Некоторые же фанаты звезды уверен, что у неё своё чувство стиля и нельзя сказать, что плохое.