Елизавета Боярская поразила публику бессменным «декольте до пупка»
Известная актриса Елизавета Боярская поразила поклонников своим бессменным «декольте до пупка», в котором появилась на вручение премии «Золотая маска». Некоторые тут же вспомнили, что пять лет назад звезда посещала это мероприятие в аналогичном наряде.
У Елизаветы Боярской есть много поклонников, но на этот раз не все высказались о ней самым лучшим образом. Дело в том, что вчера, 15 апреля актриса побывала на церемонии вручения премии «Золотая маска», где в очередной раз блеснула своим бессменным «декольте до пупка». В Сети тут же стали обсуждать наряд знаменитости, подчёркивая, что 5 лет назад она уже надевала похожее платье на эту же церемонию.
Кто-то предположил, что элегантное чёрное платье с глубоким вырезом через весь живот, скорее всего, стало для Боярской своеобразным талисманом, хоть в этот раз её и не признали лучшей актрисой. Некоторые же фанаты звезды уверен, что у неё своё чувство стиля и нельзя сказать, что плохое.
У Елизаветы Боярской есть много поклонников, но на этот раз не все высказались о ней самым лучшим образом. Дело в том, что вчера, 15 апреля актриса побывала на церемонии вручения премии «Золотая маска», где в очередной раз блеснула своим бессменным «декольте до пупка». В Сети тут же стали обсуждать наряд знаменитости, подчёркивая, что 5 лет назад она уже надевала похожее платье на эту же церемонию.
Кто-то предположил, что элегантное чёрное платье с глубоким вырезом через весь живот, скорее всего, стало для Боярской своеобразным талисманом, хоть в этот раз её и не признали лучшей актрисой. Некоторые же фанаты звезды уверен, что у неё своё чувство стиля и нельзя сказать, что плохое.
(Боярская на церемонии вручения "Золотой маски" 5 лет назад)