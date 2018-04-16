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Елизавета Боярская поразила публику бессменным «декольте до пупка»

Известная актриса Елизавета Боярская поразила поклонников своим бессменным «декольте до пупка», в котором появилась на вручение премии «Золотая маска». Некоторые тут же вспомнили, что пять лет назад звезда посещала это мероприятие в аналогичном наряде.

Елизавета Боярская поразила публику бессменным «декольте до пупка»

У Елизаветы Боярской есть много поклонников, но на этот раз не все высказались о ней самым лучшим образом. Дело в том, что вчера, 15 апреля актриса побывала на церемонии вручения премии «Золотая маска», где в очередной раз блеснула своим бессменным «декольте до пупка». В Сети тут же стали обсуждать наряд знаменитости, подчёркивая, что 5 лет назад она уже надевала похожее платье на эту же церемонию.

Кто-то предположил, что элегантное чёрное платье с глубоким вырезом через весь живот, скорее всего, стало для Боярской своеобразным талисманом, хоть в этот раз её и не признали лучшей актрисой. Некоторые же фанаты звезды уверен, что у неё своё чувство стиля и нельзя сказать, что плохое.

Елизавета Боярская поразила публику бессменным «декольте до пупка»

(Боярская на церемонии вручения "Золотой маски" 5 лет назад)
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:45
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