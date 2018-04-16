Киркоров считает себя «настоящим дураком», ведь потерял Аллу Пугачёву

Филипп Киркоров, несмотря на то, что уже очень давно не состоит в браке с Аллой Пугачёвой, продолжает любить её так же, как и в молодости. В этом певец сам признался в беседе с журналистами. По-король российской музыки признаёт перед ней свою вину за то, что не сумел сберечь отношения, а также был крайне невнимателен к потребностям и желаниям супруги, ведь увлёкся собственной карьерой.Киркоров считает себя «настоящим дураком», так как упустил любовь своей жизни, более того, позволил другому мужчине забрать её. Сейчас поп-король с нежностью и теплотой отзывается о своей бывшей жене, уверяя, что его чувства к ней так и не остыли. Экс-супруг поздравил Примадонну с днём рождения, пожелал ей и её новой семье мира, понимания и искреннего счастья.