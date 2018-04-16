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На новом снимке Глюкозы Матильду Шнурову перепутали с Ольгой Бузовой

Поклонники Натальи Ионовой более известной, как Глюкоза, знают, что в последнее время она сильно увлеклась визажом и даже создала в YouTube свой собственный канал, куда выкладывает свои бьюти-влоги.

Дабы привлечь публику певица зазывает к себе на макияж самых известных девушек, а пока творит красоту, задает им различные вопросы, которые больше всего интересуют публику.

На новом снимке Глюкозы Матильду Шнурову перепутали с Ольгой Бузовой

Так, очередной гостьей Натальи стала известный ресторатор и супруга лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова.

Однако подписчиков Ионовой не столько удивила сама девушка, как ее поразительное сходство с восходящей звездой российского шоу-бизнеса – Ольгой Бузовой.

«На Бузову похожа», «Уже мерещится Бузова:) Мне тоже показалось, что это она:)», «Носы только разные с Бузовой», «Ооо, боже я думала это Бузова!», - делятся своим удивлением они.

На новом снимке Глюкозы Матильду Шнурову перепутали с Ольгой Бузовой

По мнению пользователей Сети, у обеих знаменитостей схожий абрис лица, волосы и чересчур худая фигура.

При этом, судя по снимкам, опубликованным на странице самой Матильды, схожесть с Олей у нее проглядывается на большинстве из них. Но у девушек есть и кардинальные отличия, среди которых стиль в одежде и размер груди.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:13
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