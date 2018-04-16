На новом снимке Глюкозы Матильду Шнурову перепутали с Ольгой Бузовой

«На Бузову похожа», «Уже мерещится Бузова:) Мне тоже показалось, что это она:)», «Носы только разные с Бузовой», «Ооо, боже я думала это Бузова!», - делятся своим удивлением они.

Дабы привлечь публику певица зазывает к себе на макияж самых известных девушек, а пока творит красоту, задает им различные вопросы, которые больше всего интересуют публику.Так, очередной гостьей Натальи стала известный ресторатор и супруга лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова.Однако подписчиков Ионовой не столько удивила сама девушка, как ее поразительное сходство с восходящей звездой российского шоу-бизнеса – Ольгой Бузовой.По мнению пользователей Сети, у обеих знаменитостей схожий абрис лица, волосы и чересчур худая фигура.При этом, судя по снимкам, опубликованным на странице самой Матильды, схожесть с Олей у нее проглядывается на большинстве из них. Но у девушек есть и кардинальные отличия, среди которых стиль в одежде и размер груди.