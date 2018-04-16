Катя Жужа насмешила подписчиц своей забавной собакой
Экс-участница и бывшая ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Катя Жужа показал своим подписчикам в Instagram как выглядит ее собака Дайтона после душа.
При этом молодая женщина подметила, что она сама выглядит так же с мокрой головой.
Фолловеры пришли в восторг от смешной собачонки и забросали ее комплиментами.
«Она как человек», «такая прикольная, прелесть», «няшка», «Я не могу, просто так», - писали в комментариях подписчики.
Вездесущие «умники» попытались внести нотку негатива во всеобщее ликовании и стали настойчиво спрашивать, можно ли так часто купать собак.
Поклонники Жужи ответили хейтерам, что Катя сама все знает. Фанаты написали что Катя и вправду похожа на свою домашнюю питомицу, что и неудивительно, ведь обычно хозяева таки подбирают себе собак.
При этом молодая женщина подметила, что она сама выглядит так же с мокрой головой.
Фолловеры пришли в восторг от смешной собачонки и забросали ее комплиментами.
«Она как человек», «такая прикольная, прелесть», «няшка», «Я не могу, просто так», - писали в комментариях подписчики.
Вездесущие «умники» попытались внести нотку негатива во всеобщее ликовании и стали настойчиво спрашивать, можно ли так часто купать собак.
Поклонники Жужи ответили хейтерам, что Катя сама все знает. Фанаты написали что Катя и вправду похожа на свою домашнюю питомицу, что и неудивительно, ведь обычно хозяева таки подбирают себе собак.