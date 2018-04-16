АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Катя Жужа насмешила подписчиц своей забавной собакой

Экс-участница и бывшая ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Катя Жужа показал своим подписчикам в Instagram как выглядит ее собака Дайтона после душа.

При этом молодая женщина подметила, что она сама выглядит так же с мокрой головой.

Катя Жужа насмешила подписчиц своей забавной собакой

Фолловеры пришли в восторг от смешной собачонки и забросали ее комплиментами.

«Она как человек», «такая прикольная, прелесть», «няшка», «Я не могу, просто так», - писали в комментариях подписчики.

Катя Жужа насмешила подписчиц своей забавной собакой

Вездесущие «умники» попытались внести нотку негатива во всеобщее ликовании и стали настойчиво спрашивать, можно ли так часто купать собак.

Поклонники Жужи ответили хейтерам, что Катя сама все знает. Фанаты написали что Катя и вправду похожа на свою домашнюю питомицу, что и неудивительно, ведь обычно хозяева таки подбирают себе собак.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nature: Еда прямо влияет на продолжительность
Ученые выявили мишень для вирусов «кишечного
Киркоров считает себя «настоящим дураком», ведь
На новом снимке Глюкозы Матильду Шнурову
Эксперты рассказали, почему грызть семечки
Катя Жужа насмешила подписчиц своей забавной
Наряд Алики Смеховой облили красным вином на
Рианна приятно удивила публику внезапно
Ученые обнаружили звезду, способную уничтожить
Ксении Бородиной треплет нервы погода
"Вернулась к бывшему?": Дану Борисову застукали в
На блокировку Telegram Ксения Собчак ответила
Экономисты: Санкции против России заработали
Егор Крид сомневается в правильности своего
Новенький участник переключился от Иваны Диловой
Новости Дом-2»: Мусульбес и Литвинов обогнали в
Лолита может запеть рэпом в дуэте с загадочным
Ольга Бузова призналась, что до сих пор страдает
SpaceX собирается использовать Мексиканский залив
Хейтеры посмеялись над Натальей Штурм за
Алексей Купин рассказал о тотальной слежке со
Лена Хромина устроила новым участникам кастинг с
На GeekBench появился смартфон Moto G6 Plus
Участница «Холостяка» Ольга Ломакина плачет
Ольга и Илья Гажиенко оригинально поздравили сына
Алла Пугачёва в Instagram поблагодарила
Volkswagen объявил цены на новый внедорожник
Алена Водонаева похвасталась перед подписчиками
Ученые: Искусственные пептиды помогут преодолеть
Настя Каменских скрывает от публики человека,
Просмотреть все новости