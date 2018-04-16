Власти выделяют новые частоты для организации скоростного интернета в самолетах

При создании скоростного соединения планируется предоставление доступа в направлении космоса неопределенному кругу лиц, полос с частотами 29,5–30 ГГц, а в направлении Земли - 19,7–20,2 ГГц.Организация связи предоставляет возможность использования железнодорожным, морским, воздушным и автотранспортом. При условии создания соединений на борту самолета, предусматривается установка абонентской станции, принимающей сигнал спутника. Посредством ее же обеспечивается необходимое покрытие Wi-Fi для пассажиров.Весь трафик, по решению проекта ГКРЧ, проходящий через передвижные абонентские станции, направляется посредством сопряжения со станцией российского оператора связи. Так же в документе предусмотрено, что эти устройства нельзя использовать для организации сетей, назначение которых - обеспечение безопасности людей. Так же, категорически запрещается раздача интернета станциями в ходе взлета и посадки самолетов.