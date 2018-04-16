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Власти выделяют новые частоты для организации скоростного интернета в самолетах

Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ) рассматривается возможность предоставления использования частот Ka-диапазона. Данные полосы позволят организовать спутниковую связь на транспорте. Подробно сообщает об этом РБК, ссылаясь на проект решения комиссии ГКРЧ.

При создании скоростного соединения планируется предоставление доступа в направлении космоса неопределенному кругу лиц, полос с частотами 29,5–30 ГГц, а в направлении Земли - 19,7–20,2 ГГц.
Власти выделяют новые частоты для организации скоростного интернета в самолетах


Организация связи предоставляет возможность использования железнодорожным, морским, воздушным и автотранспортом. При условии создания соединений на борту самолета, предусматривается установка абонентской станции, принимающей сигнал спутника. Посредством ее же обеспечивается необходимое покрытие Wi-Fi для пассажиров.

Весь трафик, по решению проекта ГКРЧ, проходящий через передвижные абонентские станции, направляется посредством сопряжения со станцией российского оператора связи. Так же в документе предусмотрено, что эти устройства нельзя использовать для организации сетей, назначение которых - обеспечение безопасности людей. Так же, категорически запрещается раздача интернета станциями в ходе взлета и посадки самолетов.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:00
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