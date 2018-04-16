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Наряд Алики Смеховой облили красным вином на вечеринке в Ritz-Carlton

Светлый наряд Алики Смеховой был испорчен красным вином на одной из столичных вечеринок.

Наряд Алики Смеховой облили красным вином на вечеринке в Ritz-Carlton


Белую блузу и светло-зелёные брюки Алики Смеховой неосторожным движением облили красным вином на вечеринке в отеле The Ritz-Carlton. Об этом событии актриса поделилась с подписчиками в Instagram. Смехова опубликовала фото в костюме в начале вечеринки, под котороым написала пост:

Вот такая я была вчера в начале вечера,но ретроградный Меркурий,напоследок,рукой одной хорошей актрисы,Совершенно случайно облил весь мой светлый образ красным вином


Наряд Алики Смеховой облили красным вином на вечеринке в Ritz-Carlton


Фотографию облитого красным вином наряда актриса публиковать не стала, пояснив, что желает запомнить любимый костюм в первозданном виде.

Наряд Алики Смеховой облили красным вином на вечеринке в Ritz-Carlton


К слову, в театральной среде Алика Смехова славится безукоризненным вкусом и исключительно модными нарядами.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 14:02
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