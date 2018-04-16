Ксении Бородиной треплет нервы погода

По словам телеведущей, «погодка обещает потрепать нас нервы дождем», предполагая что курточка из ее бутика эти нервы успокоит.Пользователи нашли курточку простенькой, тогда как многие фолловеры обратили внимание на стильные очки, и порекомендовали Ксении заняться разработкой собственной линии эти аксессуаров, так как она всегда их умело подбирает.Хейтеры посмеялись над попытками нынешних знаменитостей раскрутить собственные бренды., - пишут антифанаты.Поклонники Ксении Бородиной очередной раз отметили, что она красотка и умеет стильно и моно одеваться.