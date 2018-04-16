Ксении Бородиной треплет нервы погода
Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина предлагает быть счастливыми прямо сейчас и приобрести куртку от собственного модного бренда bang_bang_borodina.
По словам телеведущей, «погодка обещает потрепать нас нервы дождем», предполагая что курточка из ее бутика эти нервы успокоит.
Пользователи нашли курточку простенькой, тогда как многие фолловеры обратили внимание на стильные очки, и порекомендовали Ксении заняться разработкой собственной линии эти аксессуаров, так как она всегда их умело подбирает.
Хейтеры посмеялись над попытками нынешних знаменитостей раскрутить собственные бренды.
«Ну, сплошные «кутюрье» ! Ха...», - пишут антифанаты.
Поклонники Ксении Бородиной очередной раз отметили, что она красотка и умеет стильно и моно одеваться.
По словам телеведущей, «погодка обещает потрепать нас нервы дождем», предполагая что курточка из ее бутика эти нервы успокоит.
Пользователи нашли курточку простенькой, тогда как многие фолловеры обратили внимание на стильные очки, и порекомендовали Ксении заняться разработкой собственной линии эти аксессуаров, так как она всегда их умело подбирает.
Хейтеры посмеялись над попытками нынешних знаменитостей раскрутить собственные бренды.
«Ну, сплошные «кутюрье» ! Ха...», - пишут антифанаты.
Поклонники Ксении Бородиной очередной раз отметили, что она красотка и умеет стильно и моно одеваться.