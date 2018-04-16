"Вернулась к бывшему?": Дану Борисову застукали в объятиях певца Данко

Очевидец снял видео на котором экс-телеведущая в объятиях певца страстно целовалась с ним.Парочка прогуливалась по берегу, влюбленные обнимались и целовались. Об этом сообщает издание "Super".Все бы ничего, но всем известно, что Данко женат и у него маленький ребенок инвалид ДЦП тяжелой степени.Ранее на одном из ток-шоу Борисова призналась, что 15 лет назад у нее был бурный роман с Данко. Однако, говорят, что и тогда он изменял с ней своей беременной невесте.