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Рианна приятно удивила публику внезапно увеличившейся грудью

Американская певица Рианна приятно удивила поклонников внезапно увеличившейся грудью на новом фото в Instagram. Не менее привлекательным фолловеры назвали и наряд звезды, в котором та позировала на камеру.

Рианна приятно удивила публику внезапно увеличившейся грудью

Рианна часто экспериментирует с образами, примеряя на себя самые разнообразные, а порой и чересчур откровенные наряды. На последнем снимке в Instagram певица предстала перед подписчиками в дизайнерской одежде, которая позволила чётко рассмотреть внезапно увеличившуюся грудь знаменитости.

На фотографии исполнительница предстала перед поклонниками в в довольно лёгкой полупрозрачной накидке телесного цвета, которую также обмотала и вокруг талии, и высоких сапогах того же оттенка. Дополняли образ Рианны украшения на шее и руках. Фолловеры единогласно пришли к выводу, что грудь певицы действительно увеличилась и похвалили ту за прекрасную форму.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:00
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