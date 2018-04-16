Рианна приятно удивила публику внезапно увеличившейся грудью

Рианна часто экспериментирует с образами, примеряя на себя самые разнообразные, а порой и чересчур откровенные наряды. На последнем снимке в Instagram певица предстала перед подписчиками в дизайнерской одежде, которая позволила чётко рассмотреть внезапно увеличившуюся грудь знаменитости.На фотографии исполнительница предстала перед поклонниками в в довольно лёгкой полупрозрачной накидке телесного цвета, которую также обмотала и вокруг талии, и высоких сапогах того же оттенка. Дополняли образ Рианны украшения на шее и руках. Фолловеры единогласно пришли к выводу, что грудь певицы действительно увеличилась и похвалили ту за прекрасную форму.