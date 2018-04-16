На блокировку Telegram Ксения Собчак ответила резкой критикой

Ксения Собчак назвала эти действия глупыми и неоправданными.По мнению журналистки, в России уничтожают все, чем стоило бы гордиться и развивать., - пишет в своем Instagram Собчак.Ксения уверена, что опорой успешного бизнеса во всем современном мире является коммуникации, их скорость и безопасность., - напоминает журналистка.Ксения Собчак отмечает, что сначала у Павла Дурова «отжали» созданную им российскую социальную сеть, вынудив его эмигрировать. А теперь заблокировали прорывной мессенджер.Ксения считает, что все эти действия делают Россию слабее, тогда как по ее мнению, достаточно просто не мешать людям работать и развиваться.