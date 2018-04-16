На блокировку Telegram Ксения Собчак ответила резкой критикой
Сегодня, 16 апреля, Роскомнадзор блокировал мессенджер Telegram на территории России, что вызвало негативную реакцию со стороны многих пользователей, а также известных лиц.
Ксения Собчак назвала эти действия глупыми и неоправданными.
По мнению журналистки, в России уничтожают все, чем стоило бы гордиться и развивать.
«Если бы в России людям просто не мешали жить, работать, изобретать, придумывать, создавать – какая бы прекрасной стала наша страна!», - пишет в своем Instagram Собчак.
Ксения уверена, что опорой успешного бизнеса во всем современном мире является коммуникации, их скорость и безопасность.
«Даже Сбербанк это понял – у него вся внутренняя коммуникация идет именно через Telegram. И у тысяч других российских бизнесов», - напоминает журналистка.
Ксения Собчак отмечает, что сначала у Павла Дурова «отжали» созданную им российскую социальную сеть, вынудив его эмигрировать. А теперь заблокировали прорывной мессенджер.
Ксения считает, что все эти действия делают Россию слабее, тогда как по ее мнению, достаточно просто не мешать людям работать и развиваться.
Ксения Собчак назвала эти действия глупыми и неоправданными.
По мнению журналистки, в России уничтожают все, чем стоило бы гордиться и развивать.
«Если бы в России людям просто не мешали жить, работать, изобретать, придумывать, создавать – какая бы прекрасной стала наша страна!», - пишет в своем Instagram Собчак.
Ксения уверена, что опорой успешного бизнеса во всем современном мире является коммуникации, их скорость и безопасность.
«Даже Сбербанк это понял – у него вся внутренняя коммуникация идет именно через Telegram. И у тысяч других российских бизнесов», - напоминает журналистка.
Ксения Собчак отмечает, что сначала у Павла Дурова «отжали» созданную им российскую социальную сеть, вынудив его эмигрировать. А теперь заблокировали прорывной мессенджер.
Ксения считает, что все эти действия делают Россию слабее, тогда как по ее мнению, достаточно просто не мешать людям работать и развиваться.